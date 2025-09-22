Los Comuns promueven a Gerardo Pisarello como candidato a la alcaldía de Barcelona

Gerardo Pisarello gana enteros como futuro candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el diputado en el Congreso y portavoz de Catalunya en Comú, muy próximo a Ada Colau, está siendo aupado por buena parte del partido para que dé el paso y se presente a las primarias que la formación tiene previsto celebrar antes de finales de año para escoger el tándem con el que concurrirá a las municipales de 2027.

El apoyo interno a Pisarello lleva meses fraguándose y se hace aún más firme desde el momento en que Janet Sanz, que es quien ha llevado la batuta del grupo municipal en Barcelona desde la renuncia de la exalcaldesa, ha anunciado este lunes que deja la política.

Consolidar un sustituto de Colau, reconocen, no es sencillo. Aunque es cierto que nunca se ha cerrado del todo la puerta al regreso de la exalcaldesa, ahora embarcada en la misión de la Flotilla rumbo a Gaza, no entra en sus planes un giro de guion. "Solo me lo plantearía muy excepcionalmente si realmente fuera muy útil que yo en concreto me pudiera presentar a algo puntual", defendió la exalcaldesa el pasado mayo, cuando se cumplían diez años de su victoria en las elecciones de 2015.

El debate sobre el código ético

“Ella ya ha dicho que no”, aseguran en el partido. Por eso mismo quieren trabajar con tiempo para recuperar la alcaldía de Barcelona y proyectar al dúo que afrontará el reto de relanzar su marca electoral.

Formalmente, desde la cúpula de Barcelona en Comú aseguran que todavía no hay nada decidido y que lo más inminente que tienen entre manos es el debate sobre el código ético para decidir si flexibilizan la limitación de mandatos y de salarios. Será luego cuando se pongan en marcha unas primarias a las que pueden presentarse quien tenga aspiraciones. No obstante, fuentes del espacio apuntan a que la decisión política de que sea Pisarello quien encabece la candidatura está tomada. De hecho, la propia Colau habría bendecido su paso al frente.

Una figura aglutinadora

En las últimas semanas, el partido ha impulsado la figura de Pisarello, quien ha aumentado sus intervenciones públicas. Sus partidarios consideran que es una figura capaz de aunar a las distintas sensibilidades que existen tanto dentro de la propia organización como más allá de sus fronteras, con otras fuerzas políticas. De hecho, Barcelona en Comú activó la maquinaria para las municipales este verano y lanzó su primera asamblea con el objetivo de crear un "frente amplio" de las izquierdas "transformadoras" para tratar de recuperar la alcaldía de la capital catalana.

El dirigente está muy vinculado a Colau y fue su teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona hasta 2019, cuando se presentó a las generales y aterrizó en el Congreso de los Diputados. También, apuntan en el espacio, es un perfil muy próximo a la tradición soberanista que entronca con el exlíder de los Comuns Xavier Domènech, que abandonó por sorpresa la política en 2018 sólo unos meses después de ser proclamado líder de los Comuns. Ha sido también, junto a Jaume Asens, una de las figuras más próximas al independentismo. En el Congreso se le considera una suerte de verso suelto dentro de Sumar.

Gerardo Pisarello, Janet Sanz y Ernest Urtasun, en el congreso de Barcelona en Comú el pasado mes de julio. / Quique García / EFE

Además de entroncar con los distintos liderazgos del espacio político catalán, Pisarello tiene a su favor otra circunstancia: no ha roto puentes con Podemos, con quien sigue manteniendo gran afinidad. El dirigente ha venido pidiendo "recoser" las heridas con el partido morado. Este mes de septiembre será clave para retomar contactos entre ambas partes.

Sea como sea, para que Pisarello será formalmente candidato deberá concurrir a unas primarias donde cabe la posibilidad que tenga que medirse con otros aspirantes. Si se mantiene la limitación de mandatos a dos más uno excepcional, Janet Sanz ya no podía volver a presentarse. También hay otro nombre que se ha manejado entre bambalinas, especialmente entre quienes consideran que el candidato tiene que tener una alta popularidad para disputarle la vara a Jaume Collboni: el del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La estrategia a seguir

Sin embargo, distintas fuentes de los Comuns aseguran que esta posibilidad quedó descartada porque se trata de un dirigente que no se ha implicado a fondo en la política municipal porque mayormente desarrolló su carrera como eurodiputado en Bruselas hasta que dio el salto a ministro. La apuesta, aseguran, se hará a la interna entre los cuadros que llevan años bregándose en Barcelona. Eso así, admiten que lo que no tienen resuelta es "la hipótesis" con la que se presentarán a las municipales.

¿Hay que trazar sinergias con ERC y la CUP para confrontar abiertamente con el proyecto de ciudad de Collboni o bien tener una actitud de pactista con el PSC? Este, aseguran, es el dilema que tendrán que resolver en los próximos dos años, que estará estrechamente vinculado a quién es el candidato. Si es Pisarello, la apuesta que están perfilando en estos momentos los Comuns, parece claro que será la primera estrategia la que se imponga.