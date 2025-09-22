El Consejo del Poder Judicial alertó a Igualdad sobre incidencias en las pulseras antimaltrato detectadas por jueces de Granada y Galicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de problemas que determinados órganos judiciales estaban detectando en relación con el funcionamiento de las pulseras de control de agresores machistas. Lo hizo a través de varios oficios en enero y febrero de este año que incluían deficiencias realizadas por jueces de Granada y Galicia.

La presidenta del Observatorio, la vocal Esther Erice, ha remitido este lunes una carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la que le recuerda que la instalación de dichos dispositivos es una de las medidas de protección de las víctimas que los órganos judiciales pueden acordar y que las incidencias que se puedan ocasionar deben comunicarse al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial.

Según Erice, las comunicaciones sobre incidencias que recibe el Observatorio “son trasladadas a los organismos competentes” y así sucedió con los dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025. Ocurrió lo mismo con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025.

Parlamentarios del PP en una rueda de prensa sobre fallos en las pulseras antimaltrato / PPRM

Avisos de las Audiencias Provinciales

De los fallos en las pulseras advirtieron también en marzo las Audiencias provinciales, que en las conclusiones de unas jornadas celebradas en Las Palmas alertaron de "fallos técnicos" en los dispositivos por "localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados". Concretamente, los presidentes de las Audiencias provinciales solicitaban corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, así como aumentar la plantilla de técnicos del centro Cometa --encargado de gestionar los avisos por el uso de pulseras-- ante las dilaciones para colocar los dispositivos cuya colocación es ordenada por un órgano judicial.

Estos avisos han trascendido tras la polémica abierta después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su memoria de 2024, a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de penas de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.

Cambio en la adjudicación

Estos problemas, detectados tras cambiar el operador adjudicatario del servicio de pulseras (de Telefónica a Vodafone), condujeron a sobreseimientos temporales en algunos casos y a algunas absoluciones, según se señalaba en la Memoria.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas.

Por otro lado, el Observatorio maneja una encuesta realizada titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer que dará a conocer en octubre.