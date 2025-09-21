Jordi Turull: "Quizá un encuentro entre Sánchez y Puigdemont ya es tarde para las negociaciones”

El secretario general de Junts, Jordi Turull (Parets del Vallès, 1966), admite que la negociación con el PSOE no pasa por su mejor momento y advierte de que o los socialistas dan un volantazo y empiezan a cumplir los acuerdos o, emulando a Carles Puigdemont, "este otoño pasarán cosas". En esta entrevista con EL PERIÓDICO aclara el estado actual de las conversaciones y lo que puede suceder en el Congreso.

Esta semana hubo reunión entre Junts y el PSOE en Bélgica. ¿Hay avances?

No las comentamos, porque es una condición que nos pone el mediador. El acuerdo de Bruselas no es para salvar una legislatura, ni para dar estabilidad a un gobierno, sino para la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado, y aquí no hay avances. Por eso, este otoño tendremos que tomar una decisión. Pedíamos que se acabara la criminalización del independentismo, el reconocimiento nacional de Catalunya y las condiciones para generar una confianza en esta interlocución... pero no hay resultados.

¿Esta "decisión" es levantarse de la mesa de negociación o votar sistemáticamente en contra del PSOE en el Congreso?

La decisión ya la explicaremos, estamos evaluando la situación. No hay presupuestos ni en Barcelona, ni en Catalunya ni en el Estado, es el poder por el poder. Los ciudadanos están pagando el desgobierno que provocan los socialistas con su voluntad de llegar al poder a costa de lo que sea. El país no se lo puede permitir.

Una fotografía entre Pedro Sánchez y Puigdemont, ¿ayudaría a reconducir esta situación?

No buscamos una fotografía. Lo que creíamos en su momento es que podía ser bueno, pero que quizá ya es tarde, que los dos liderazgos de los dos proyectos que han hecho una apuesta muy arriesgada tuvieran una conversación larga, honesta y sincera sobre este acuerdo. No se ha producido y ahora ya es tarde, es así de claro. [En el Gobierno] Están muy acomplejados por lo que se pueda decir en según qué zonas del Estado.

¿Cree que Sánchez espera a que Puigdemont sea amnistiado para reunirse con él en el Estado y no en el extranjero?

Siempre hemos hablado de amnistía política, que es el reconocimiento de tu interlocutor. Si Sánchez debe esperar, para reunirse con Puigdemont, a que le deje Llarena o Marchena, esa reunión no se producirá nunca.

El 'no' de Junts a la reducción de la jornada laboral, ¿se enmarca también en el estado de la negociación con el PSOE?

No, no, no, no. Había tantos motivos por el 'no' que nos costaba encontrar alguno para el 'sí'. Es un secuestro de la negociación colectiva y va contra el tejido productivo de Catalunya. No habíamos visto nunca tanta unanimidad en contra. Se ponían en riesgo puestos de trabajo y la supervivencia de empresas y entidades sin ánimo de lucro.

El martes se votará en el Congreso la ley para la delegación de competencias en inmigración y se prevé que Podemos la tumbe. Esto sería una nueva derrota para el PSOE, pero también lo sería para Junts.

Sería una derrota para el país. Todas las políticas que hacemos, las hacemos con mentalidad de Estado, para que Catalunya gane autogobierno. Lo que estamos constatando es que si levanta ampollas, no es porque lo pida Junts, es porque lo pide Catalunya. Si lo hubiera pedido una fuerza política de otro territorio no se estarían diciendo las barbaridades que se están diciendo. Por parte del PP y Vox no nos sorprende, pero por parte de otra formación, sí.

Podemos dice que es una ley "racista".

Podemos no se ha leído la propuesta. Que Podemos prefiera que la gestión de la inmigración esté en manos de PP y Vox, que en un futuro no muy lejano pueden estar en el Gobierno, y no en manos de la Generalitat de Catalunya, en la que actualmente no hay Junts, significa que lo que hace es apuntarse a la catalanofobia por cuatro votos.

¿Qué impacto tendrá en la negociación con el PSOE el hecho de que decaiga esta ley?

No ayuda.

¿Ha intervenido Puigdemont en la negociación con Ione Belarra?

No, es que Podemos no ha querido negociar. Yo mismo hablé con Belarra dos o tres veces, le pedí una reunión para explicarle la ley, porque le dije que no la estaba entendiendo, y no se quiso reunir.

Otra de las negociaciones en marcha es la de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Cierran la puerta a aprobarlos?

Al margen de la decisión que tomemos en otoño, nunca les hemos engañado. Les hemos dicho desde el primer día que para negociar deben acreditar el cumplimiento de los presupuestos vigentes o que la parte no cumplida sea un talón que se ingrese a la Generalitat de Catalunya, porque si tenemos que discutir algo que no se acaba cumpliendo, es discutir sobre una estafa. Y nosotros esto no lo haremos.

Junts está negociando con el PSOE que asegure el regreso de Puigdemont. ¿Qué le pide exactamente para que se le aplique la amnistía?

Al PSOE siempre le hemos dicho que si hay indicios de que hay jueces que están prevaricando, pues que se querellen contra ellos. Y hay indicios de que Llarena y Marchena se han rebelado contra el poder legislativo. Aunque la querella pueda terminar en nada, es un gesto político clarísimo.

¿Confía en que el Tribunal Constitucional les dé la razón en los recursos de amparo y Puigdemont pueda regresar?

Nosotros siempre esperamos lo peor de todo lo que viene de la justicia española, para lo mejor ya estamos preparados. Lo que sí decimos es que la resolución final sobre la amnistía no será una zanahoria para que nosotros aguantemos según qué situaciones. No buscamos soluciones personales. En la decisión que tenemos que tomar no nos condiciona en absoluto, ni a Puigdemont ni a mí, la amnistía. Si alguien cree que alargando todo esto de la amnistía, complicando este camino, será una forma de hacernos aguantar cualquier situación, es que no tiene ni idea de lo que es Junts per Catalunya.

Cuando Puigdemont regrese, ¿lo volveremos a ver en el Parlament?

Esto lo debe decidir él y creo que se ha ganado el derecho a decidirlo él. Desde Junts le pediremos que sea hiperactivo en política catalana desde el lugar en el que se sienta más cómodo.

¿Cuál es la posición de Junts en el conflicto entre Israel y Palestina? Usted ha hablado de "genocidio", pero Puigdemont ha cargado contra los socialistas por el boicot de las empresas israelís al Mobile.

Puigdemont dijo que una cosa es ser muy crítico con el Gobierno de Israel y otra serlo con sus ciudadanos. Hay mucha gente en contra de la guerra. Lo que debe hacerse es activar toda la diplomacia y, si tienen que aplicarse sanciones y boicots, que se hable desde Europa. Pero ir directamente contra los ciudadanos no es la vía. Es una tragedia humana, así que, postureos y cálculos electorales, los mínimos.