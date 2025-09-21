Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festa de la Rosa

Sánchez da por hecho que "renovará" el sistema de financiación en esta legislatura: "Será bueno para Catalunya y para el conjunto del país"

El PSC arropa hoy a Sánchez pendiente de que concrete la financiación

Salvador Illa niega el choque con Hacienda por la financiación: "Lo que hay es un trabajo complejo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC. / Lorena Sopeña / Europa Press

Gisela Boada

Gisela Boada

Gavà
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exhibido este domingo en la Festa de la Rosa de Gavà una imagen de máxima unidad con Salvador Illa, jefe del Executiu en Catalunya y uno de sus principales escuderos dentro del partido. Por eso, en su discurso ha cerrado filas con el president y ha asegurado que "renovará la financiación autonómica" durante esta legislatura, una reforma que, ha puntualizado, será buena para Catalunya, pero también para el "resto del conjunto del país".

"Once años después, con las mayorías absolutas de Rajoy desde 2011, ya toca que renovemos la financiación autonómica y que reforcemos la financiación del Estado del bienestar", ha declarado el presidente del Gobierno, que ha puesto en valor que esta renovación sirva, en Catalunya, para "reforzar el autogobierno", y en el resto de comunidades autónomas para mejorar sus "servicios públicos".

Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”

Sánchez da por hecho que "renovará" el sistema de financiación en esta legislatura

El PP pide "entrar en el debate de los hechos" y frenar las muertes en Gaza

IU da "por perdido" a Podemos y se prepara para la fractura de la izquierda en Andalucía

El Supremo considera “insultante” la estrategia de defensa de Santos Cerdán y la compara con la del ‘procés’

El PSC arropa hoy a Sánchez pendiente de que concrete la financiación

Feijóo perfila su plan migratorio: endurecimiento del Código Penal y más vías para las deportaciones

Turull: "El seguidismo de Illa respecto a Madrid empobrece a Catalunya"

