Jordi Turull: "El seguidismo de Salvador Illa respecto a Madrid empobrece a Catalunya"

El secretario general de Junts, Jordi Turull (Parets del Vallès, 1966), quiere que Salvador Illa se moje y valide los pactos que su formación ha alcanzado con Pedro Sánchez en el Parlament porque cree que la asunción de que hay un conflicto político por parte del PSOE choca con la "normalización" que promueve el PSC. En esta entrevista con EL PERIÓDICO, en la que se muestra muy crítico con el president, explica por qué su partido ha decidido trasladar la negociación con el PSOE al debate de política general.

Hasta ahora separaban los debates en el Parlament y en el Congreso. ¿A qué se debe este cambio?

El acuerdo de Bruselas reconoce que quien está legitimado para hablar en nombre del pueblo de Catalunya es el Parlament. No puede ser que Sánchez diga que la democracia está en peligro por culpa de PP y Vox, y que Illa utilice a estos partidos para tumbar todo lo que acuerdan las fuerzas independentistas. Debemos saber qué discurso vale: si el de Suiza, que reconoce que hay un conflicto político entre Catalunya y el Estado; o el de Illa, que lo niega y dice que el conflicto está dentro de Catalunya.

Pero, ¿qué se encontrará Illa en estas propuestas de resolución de Junts? ¿Habrá una propuesta de modelo de financiación?

Se encontrará la letra y el espíritu del acuerdo de Bruselas. Allí no hay un modelo de financiación específico, pero existe un acuerdo mayoritario en el Parlament sobre hacia dónde hay que ir.

¿Y sobre el referéndum?

Deberíamos estar discutiendo ya esta carpeta [en la negociación con el PSOE], pero como el resto no termina de funcionar, no se han creado las condiciones para empezar a negociarlo. Ya se verá si entra en el debate de política general.

¿Junts negociará los presupuestos de Illa?

Hubo una primera cita y quedó claro que el Govern no tiene ningún interés en acordar nada con nosotros. Illa ha pactado con los Comuns no bajar ni un impuesto, algo que afecta directamente a la clase media y trabajadora. Y, además, tiene la mentalidad de no molestar a Madrid, cuando un presupuesto debe nutrirse de los fondos que puedan llegar del Estado. Nuestro modelo es radicalmente diferente.

Por lo tanto, es un 'no'.

Me hace gracia que Illa diga que representa la estabilidad y la normalidad cuando no tiene presupuestos. Illa encarna la ocupación del poder por el poder, es el president con menos personalidad política. Estamos dispuestos a hablar de los grandes temas, pero debe hacerse con mentalidad de Estado. No puede ser que lleguemos a un acuerdo en materia de vivienda y que, para no molestar a Madrid, no les reclame las 15.000 viviendas de la Sareb. O que no discuta con Madrid el techo de gasto, o que no dé un golpe sobre la mesa con Rodalies. Este seguidismo de Madrid empobrece a Catalunya.

Varias encuestas apuntan que Aliança Catalana crece a expensas de Junts. ¿Qué harán para detener este trasvase de votos?

Tenemos que concentrarnos en hacerlo bien, y en escuchar y responder a los problemas de la gente. No entraremos en una competición de gritar, de avivar el fuego y de recrearnos en el problema; nos seguiremos concentrando en las soluciones. Hemos hecho propuestas en el Congreso contra las okupaciones delincuenciales y contra la multirreincidencia. Tampoco entraremos en el juego de los que de tanto hablar de ellos los hacen más grandes.

¿Participarán en un cordón sanitario contra Aliança Catalana tras las municipales?

El único cordón sanitario lo ha sufrido Junts, empezando por Barcelona. Hablaremos de los pactos la mañana siguiente de las elecciones. Cada pueblo es un mundo, pero hay unos límites. Hay que ser respetuoso con los derechos humanos y ser un partido absolutamente democrático.

Algo que sí deben decidir ahora es el candidato en Barcelona. ¿Se ha sondeado a Quim Forn o a Artur Mas?

Lo comunicaremos cuando lo tengamos claro. Estas gestiones requieren de discreción. No vamos a contar con quién hablamos y con quién no. Tenemos gente muy buena que está dispuesta a dar el paso. La otra vez también hubo mucha presión porque no decíamos el nombre, pero fuimos los últimos y ganamos.

Jaume Giró ha dejado el partido por discrepancias políticas. ¿Lo entiende?

No entiendo ni comparto sus motivos, ni en el fondo ni la forma, pero debemos respetarlo. Por suerte, en Junts hay mucha gente que prefiere ser útil a ser importante. De la misma manera que algunos se van, otros que se incorporan. Quizás no tienen tanta notoriedad, o cuando se diga sí que la tendrán, pero lo que es importante es ir avanzando y sumando. No tenemos la vocación de ser una secta.

La manifestación independentista por la Diada de este año fue la que tuvo menos participación de la historia. ¿Hace autocrítica?

No voy a entrar en los números. El movimiento independentista sigue siendo el que de forma sostenida en el tiempo es capaz de movilizar a más gente.

Teniendo en cuenta la última sentencia del TSJC y la inminente sentencia del TC sobre el catalán en la escuela. ¿Junts se plantea repensar su oposición al Pacte Nacional per la Llengua?

No, queríamos ver determinación del Govern en varias cosas y no la vemos. Estaremos para cualquier iniciativa que haya para no trasladar a los docentes el problema y para encontrar la vía jurídica para no dar cumplimiento a esta sentencia, pero no con un Govern que a la primera de cambio pasa del catalán al castellano. Queremos que se predique desde la autoexigencia y el Govern no predica con el ejemplo.