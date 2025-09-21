Festa de la Rosa
Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”
El PSC arropa hoy a Sánchez pendiente de que concrete la financiación
Salvador Illa niega el choque con Hacienda por la financiación: "Lo que hay es un trabajo complejo"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estrenado este domingo la Festa de la Rosa, celebrada en Gavà, con un mensaje de respaldo inequívoco a Pedro Sánchez, presente en el acto, a quien ha pedido que siga con su "liderazgo", pues solo así, ha declarado, hay "garantía" de progreso, convivencia y prosperidad en Catalunya, pero también en España. "Son momentos de cambios, estamos en un mundo complejo, por eso es importante tener las ideas claras, ser radical en los valores y moderado en las formas", ha espetado. Y ante este escenario, en constante cambio ha puesto por delante el "progresismo" de los socialistas, que ven el "cambio" como una oportunidad, frente al "miedo" que tiene "secuestrado" a PP y Vox y que encarna la "ola reaccionaria" que busca "recortar derechos". "Son una cosa y la misma", ha añadido.
Por eso, ha pedido al presidente seguir con la misma acción de gobierno que lo llevó a la Moncloa, para seguir siendo la alternativa a los "recortes" en servicios públicos que, ha asegurado, desplegó el PP. Y en este punto se ha dirigido en especial al expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien, según Illa, ha "colonizado" lo que "quedaba de Feijóo": "Tus palabras y amenazas nos dan estímulo para seguir trabajando", ha deslizado, tras meses en los que el exlíder del PP ha cargado contra Sánchez y recientemente le acusó de valerse de "la violencia" como "último recurso" para seguir en el poder. "Lo que es terminal es el azanrismo: es terminal y perjudicial", ha zanjado.
