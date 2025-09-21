Dos colectivos de ERC pedirán ser reconocidos como nuevas corrientes internas

El consejo nacional de ERC de este fin de semana ha aprobado una nueva normativa del partido que, por primera vez en más de una década, reconocerá formalmente la existencia de corrientes internas en el seno de la organización. Esta decisión es una consecuencia del periodo convulso que ERC ha vivido recientemente. En marzo, Oriol Junqueras pactó con sus críticos el reconocimiento de estas corrientes como un gesto de mano tendida. Desde este sábado, la normativa ya está en vigor y todos aquellos colectivos que quieran ser reconocidos formalmente ya pueden empezar a solicitarlo.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, al menos dos colectivos pedirán formalmente este reconocimiento. El primero es Ágora Republicana, un movimiento fundado por el exdiputado en el Congreso Joan Tardà. Este colectivo, precisamente, no es crítico con la dirección de Junqueras, pero sí aspira a orientar ERC hacia determinados posicionamientos. Por ejemplo, en el último congreso buscaron que ERC dejara de considerarse como un partido "exclusivamente" independentista para abrirse a nuevos horizontes. Además, quieren priorizar los pactos mirando a la izquierda y alejándose de Junts. Fuentes de Ágora aseguran que ya están buscando los avales para ser reconocidos como corriente interna.

Imagen reciente de Oriol Junqueras y Joan Tardà. / Quique García / EFE

El segundo movimiento que buscará este reconocimiento formal es el Col·lectiu Primer d'Octubre, este sí, abiertamente crítico con la actual dirección. Liderados por Xavier Martínez Gil, son contrarios a los pactos que el partido mantiene con los socialistas y quieren forzar una consulta interna para que los militantes aprueben romper el pacto con Illa dado que no ha cumplido con la promesa de una nueva financiación para Catalunya. "Tenemos la vocación de hacerlo [intentar ser corriente]. Y nos puede ayudar a conseguir la consulta interna", señalan fuentes del Col·lectiu. Tendrán el reto de conseguir las firmas necesarias para lograr el reconocimiento formal, unas firmas que no consiguieron cuando intentaron presentarse a las primarias para liderar el partido.

Requisito: más de 200 firmas

Para constituir una corriente interna, la nueva normativa exige que sean al menos 50 afiliados que lo soliciten y que presenten las firmas de un 3% de militantes de como mínimo seis agrupaciones regionales distintas. ERC ronda actualmente los 8.000 militantes, por lo que se necesitarán unas 250 firmas. La solicitud de ser corriente deberá ser aprobada primero por la ejecutiva que lidera Junqueras y, luego, deberá ser ratificada por el consejo nacional. Fuentes de la dirección defienden que el partido ha sido "muy valiente" con esta nueva regulación.

El nuevo reglamento, avanzado por EL PERIÓDICO el pasado mes de julio, da a las corrientes derechos y deberes. Entre los derechos, destaca la posibilidad de utilizar las instalaciones del partido; emitir comunicados de forma interna; enviar una vez al año un correo a toda la militancia informando de sus actividades o poder utilizar el boletín interno tres veces al año. Entre los deberes, sobresale la obligación de "respetar" las decisiones que tomen los órganos internos; no pedir el voto por opciones que no sean ERC; actuar con "espíritu constructivo", y no emitir opiniones públicas -especialmente en medios o redes sociales- que "contradigan de forma manifiesta" las decisiones adoptadas por la organización. Si las corrientes incumplen sistemáticamente sus deberes, el partido se reserva el derecho de suspenderlas o hasta disolverlas si así lo establece la comisión de garantías.

Las ausencias

El proceso de constitución de corrientes internas contará con dos ausencias destacadas. Ni Nova Esquerra Nacional ni Foc Nou darán el paso de intentar el reconocimiento formal. Son las dos candidaturas que en diciembre del año pasado le disputaron el liderazgo del partido a Junqueras. Perdieron la batalla, pero lograron plantarle cara hasta el final. Desde Nova Esquerra consideran que constituirse en corriente no es la fórmula adecuada para intentar cambiar ERC, que es su objetivo. Desde el congreso del partido, el movimiento no ha tenido vocación de continuidad y algunas de sus caras más visibles -Josep Maria Jové, Teresa Jordà y Raquel Sans- se han puesto a trabajar con la nueva dirección. Fuentes de esta excandidatura son críticas con el redactado de la nueva normativa y consideran dará muy poco margen a las corrientes para actuar.

Junqueras, Godàs y Solà en el debate de candidatos a liderar ERC / ERC

Desde Foc Nou, que en su día lideraron Helena Solà y el exconseller Alfred Bosch, confirman que tampoco buscarán ser corriente. "Foc Nou fue un instrumento para el congreso de ERC y hay que dejarlo descansar", explica uno de sus integrantes. Eso sí, mantienen que su intención es seguir "buscando las mayorías" para "cambiar ERC" porque siguen pensando que Junqueras y su dirección no son la solución para remontar electoralmente.