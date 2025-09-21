Una cumbre del PP en la Región de Murcia para frenar la hemorragia hacia Vox

Los sondeos nacionales de las últimas semanas muestran que Vox sigue aumentando en intención de voto a costa del Partido Popular y con un discurso antiinmigración que continúa calando en la sociedad española. Con este escenario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado para los días 26, 27 y 28 de septiembre una cumbre de presidentes autonómicos en Murcia para "abordar la hoja de ruta de los próximos meses", señalan a La Opinión de Murcia fuentes del partido.

Durante esta semana, se ha podido conocer que en el cónclave se debatirá sobre economía, pero también la inmigración y el campo tendrán un espacio primordial, dos de los temas con los que el PP y Vox compiten en la Región de Murcia. A los ‘populares’ les toca fijar su discurso sobre estos temas antes de que Santiago Abascal se haga demasiado fuerte.

Inmigración

El caballo de batalla de Vox es, sin duda, la inmigración irregular, fenómeno al que culpa constantemente de buena parte de los problemas de España; especialmente, por la delincuencia. Tanto es así, que los de Abascal han puesto a los menores extranjeros no acompañados en la diana, exigiendo el cierre de todos los centros de menores por el camino. En Murcia, uno de ellos tiene los días contados, puesto que fue moneda de cambio para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, un encuentro con la prensa convocado por Vox a las puertas de este centro de menores colmó el vaso de los ‘populares’ hace algo más de una semana. "Es vergonzoso e indecente", denunció Joaquín Segado, vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, quien dijo que la actitud de Vox demuestra "una enorme ausencia de valores". El vicesecretario recordó, además, que esa medida supondría "poner en la calle hoy a 700 personas de entre 0 a 17 años" en la Región de Murcia. Dejar a "grupos descontrolados de adolescentes y de niños en la calle podría suponer un grave problema de seguridad", agregó.

Esta semana, Vox llevó al Congreso una moción con el mismo fin, cerrar todos los "centros de menas", aun cuando no existen centros exclusivos para menores extranjeros, sino que en ellos conviven españoles y migrantes. El Partido Popular votó en contra.

El PP no parece que vaya a aflojar en extranjería, pero tendrá especial tacto con los menores

Por otra parte, Vox propuso celebrar una consulta popular para preguntar a los murcianos si quieren o no financiar con sus impuestos este tipo de centros, algo que, tanto desde el Gobierno regional como el PP, aseguran que es ilegal, ya que "no es posible someter a consulta ciudadana lo que no es opinable", es decir, no se cuestiona una "obligación legal de protección a los menores".

Lo que demuestran las últimas manifestaciones del PP es que no comparten ni apoyan la actitud beligerante de Vox con los menores y que se someten al cumplimiento de la ley. No significa que el Partido Popular vaya a distanciarse mucho más de las tesis de Abascal. De hecho, Vox defendió en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para restringir la figura del arraigo que fue rechazada por la mayoría de la Cámara, pero que sí contó con el voto del PP, que se mostró dispuesto a "abrir el debate".

Los ‘populares’ llevan toda la legislatura criticando al Gobierno de España por carecer de política migratoria y provocar que el país se haya convertido en un "coladero"—esta última frase la dijo el presidente López Miras en la última entrevista concedida a este periódico hace pocas semanas—.

Es probable que en la próxima cumbre de barones del PP en Murcia el partido de Núñez Feijóo endurezca aún más su política de extranjería, admitiendo solo la "inmigración ordenada", pero poniendo también como límite la legalidad para alejarse de medidas que podrían ser vistas como insensibles o inhumanas por la mayoría de la población y que sí que defiende Vox.

Seguridad

La seguridad como tal no es un asunto que, en principio, se vaya a tratar la próxima semana; sin embargo, a nadie se le escapa que el principal motivo que esgrimen los ultraconservadores para atacar a la inmigración es la supuesta inseguridad que provocan. Basta recordar la semana convulsa de Torre Pacheco este verano, con radicales de extrema derecha campando a sus anchas por el municipio para cazar migrantes tras la agresión a un vecino. La Fiscalía investiga al líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, por haber cometido delito de odio durante aquellas jornadas.

Con menos guardias civiles y policías nacionales por cada cien mil habitantes que el resto de autonomías, la Región no es una comunidad más insegura que la media, pero ante la constante insistencia de Vox, en el PP se han dado cuenta de que lo que importa es cómo se sientan los ciudadanos. "Los murcianos tienen derecho a tener los mismos agentes que les protejan que el resto de los españoles y a sentir la misma seguridad que sienten los demás", señaló el propio López Miras.

Por este motivo, López Miras inició el curso político con el anuncio de una estrategia de seguridad 2026-2030 por la cual, a través de una inversión de 120 millones, la Región alcanzará los 3.000 policías locales en 2030, 700 más que los que hay ahora.

Economía: una comunidad con Presupuestos Fuentes de Génova destacaron que la elección de Murcia tiene que ver también con el hecho de que sea una comunidad que ha logrado aprobar Presupuestos, un hito que desgastó mucho al Ejecutivo de Miras, que se tuvo que plegar a todo lo que le exigió Vox. Con este encuentro pretenden arropar al murciano, el presidente autonómico más joven de los 13 dirigentes (11 presidentes, más los de Ceuta y Melilla), pero también el de más experiencia, señalaron. Todos se encerrarán para analizar, en privado, las posibles alianzas regionales de gestión pública.

Agricultura

En la Región de Murcia, la huerta de Europa, el PP no se puede permitir perder el favor del sector primario y podría soltar la mano del Partido Popular Europeo de Ursula von der Leyen para pasar a la acción ante la falta de medidas que la UE está tomando para defender al campo.

Agricultores de buena parte de los países europeos se levantaron contra Bruselas exigiendo fin del Pacto Verde Europeo y el cumplimiento de las cláusulas espejo por las cuales los productos que entren en el mercado europeo cumplan con los mismos requisitos que necesitan tener los productos de aquí. Es una reivindicación que rápidamente asumieron como propia los ‘populares’. Lo mismo ocurrió con la reducción de la carga burocrática a la que los agricultores se enfrentan. El acuerdo comercial con los Estados Unidos de Donald Trump, en donde el campo no se salva de los aranceles, tampoco anima a los ‘populares’ a seguir en silencio ante sus colegas de la Comisión Europea.

Núñez Feijóo tiene la oportunidad de hacer valer su poder en la familia de los democristianos europeos para exigir cambios más rápidos que demuestren a los trabajadores del sector primario que la huida hacia Vox no es la solución.

Los murcianos no se pueden permitir el lujo de perder el favor del sector primario

Por si fuera poco, Von der Leyen presentó un Marco Financiero Plurianual para la Unión que refleja un preocupante cambio de prioridades estratégicas para el campo, ya que la partida para la Política Agraria Común (PAC) se reduce de 387.000 a 300.000 millones de euros.

Hace pocos días, el presidente López Miras y los responsables de las organizaciones agrarias COAG, Asaja, UPA y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) firmaban en el Palacio de San Esteban un manifiesto conjunto para reclamar que el futuro presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 "reconozca y proteja la singularidad del sector agrario de la Región de Murcia".

Fernando López Miras subrayó que "el futuro del campo está en juego" y agregó que el acuerdo firmado "tiene un objetivo claro: decirle a Europa que la viabilidad de la agricultura depende de una PAC que dé respuesta de verdad a las necesidades de los agricultores". Entre otras prioridades, el texto subraya la necesidad de que la PAC destine financiación suficiente adaptada a la inflación y apueste por ejes clave para la Región, como medidas para el relevo generacional o una hoja de ruta en materia de agua.

No es la primera vez que desde la Región de Murcia el PP subraya sus diferencias con Bruselas. Cuando el presidente del Gobierno regional tomó posesión en febrero como nuevo vicepresidente de la Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones se comprometió a "llevar la voz de los agricultores de la Región de Murcia a Bruselas". Así, uno de sus objetivos es defender al campo y al sector pesquero de la Región e influir en las políticas europeas que les afectan.