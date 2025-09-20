Vox pregunta al PP si también "flirtea" con Junts en el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha preguntado al PP si también "flirtea" con Junts y votará a favor del traspaso de competencias en inmigración que se debatirá en el Congreso la próxima semana. "Últimamente hemos visto a un PP que comparte planteamientos con Junts e incluso ha suscrito el Pacte Nacional per la Llengua. La gran pregunta es ver qué harán ahora con el traspaso", ha dicho Garriga antes del acto de inicio del curso político de Vox este sábado en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

El dirigente ha criticado la posición del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, con el Pacte Nacional per la Llengua y ha acusado a los populares de "blanquear" el independentismo. "No permitiremos que los que quieren hacer daño a España tengan cada vez más competencias", ha afirmado, sobre un acuerdo,el del traspaso de competencias en inmigración, que considera una "ilegalidad".

Garriga ha asegurado que Vox "no permitirá bajo ninguna circunstancia" que se haga realidad. De hecho, el líder de extrema derecha ha explicado que su partido ha registrado una propuesta en el Congreso para retirar esta medida del debate de la próxima semana y ha señalado que quieren solicitar "los informes jurídicos pertinentes" para determinar si la medida es o no constitucional.

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga; el portavoz en el grupo parlamentario, Joan Garriga; y la diputada Júlia Calvet. / ACN

"Es un atropello contra la unidad de España y contra el interés general de los españoles que no se puede permitir y que no permitiremos. La gran pregunta es qué hará el PP, ya que durante las últimas semanas solo le hemos visto flirtear con Junts", ha criticado Garriga, que ha reprochado a los populares que compartan planteamientos políticos con los de Puigdemont.

El dirigente ha aprovechado la ocasión para cargar contra el alcalde de Badalona, que esta semana presentó una moción en el pleno del ayuntamiento en la que subrayaba la necesidad de proteger y aumentar el uso del catalán y que proponía dar apoyo al Pacte Nacional per la Llengua. Una posición que después matizó, asegurando que el texto de la moción debería haberse expresado "de otra manera", ya que "daba pie a la confusión". Por esta razón, el PP se desmarcó de Albiol y aseguró en un comunicado que la posición del partido es de "rechazo firme" a este pacto.

El líder de Vox ha acusado al PP de ser cada vez más similar al PSOE y les ha reprochado que "blanqueen" el independentismo con la idea de que "hay que impulsar el catalán porque está perseguido". "Eso es absolutamente mentira y lo que está demostrando el PP es que quiere hacer seguidismo al independentismo para poder abrazarse después de las elecciones generales a Junts", ha criticado.

Acto de Vox en Bellvitge. / ACN

Preguntado por cuáles son las medidas en el ámbito lingüístico que aplicaría su partido si llegara a gobernar, Garriga ha apostado por "eliminar cualquier imposición del catalán" y "suprimir todas las organizaciones que han hecho del catalán una herramienta política", mencionando directamente a la ANC, Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua.

Acto de inicio del curso político

Garriga ha hecho estas declaraciones minutos antes del inicio del acto del curso político de la formación en el barrio de Bellvitge, en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). En el acto, que ha reunido a unas 300 personas, han intervenido Garriga, el portavoz parlamentario, Joan Garriga, y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, Francisco J. González.