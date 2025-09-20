Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consell Nacional de Junts

Turull acusa a Podemos de "anticatalanismo": "Ni las peores cloacas del Estado se atrevieron a llamarnos racistas"

El número dos de Carles Puigdemont asegura que el partido "pronto" tomará "decisiones complejas": "Habrá muchas presiones"

Junts buscará que Illa avale un modelo de financiación en el Parlament que vaya más allá de lo pactado con ERC

Junts somete la delegación de migración a Catalunya a la votación del Congreso para mantener viva la polémica ley

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en el Consell Nacional del partido.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en el Consell Nacional del partido. / EFE

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Nos llaman racistas, un calificativo que ni las peores cloacas del Estado se atrevieron a lanzar contra nosotros". Con esta contundencia, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha arremetido este sábado contra Podemos en el Consell Nacional del partido celebrado en Figueres. Turull ha acusado a la formación morada de formar parte de la "catalanofobia transversal" que asegura comparten PP y Vox, por "unirse" a ellos y rechazar el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat. "Estamos acostumbrados a ellos [PP y Vox], pero no lo esperábamos de Podemos", ha subrayado.

Las críticas llegan a las puertas de una derrota parlamentaria para Junts: la próxima semana el Congreso rechazará siquiera admitir a trámite su iniciativa para transferir las competencias en inmigración. El veto de Podemos, que considera la propuesta "racista", impedirá que el debate arranque y frustrará uno de los compromisos más complicados que Junts pactó con el PSOE a principios de 2024 a cambio de los siete votos posconvergentes a varios decretos ley del Gobierno.

Consell Nacional de Junts en Figueres.

Consell Nacional de Junts en Figueres. / ACN

Turull sostiene que la negativa de Podemos no responde al contenido de la iniciativa, sino a quién la promueve. "No es una cuestión de competencias, sino de quién las pide y desde dónde", ha defendido el secretario general del partido, que ha enmarcado el debate en la necesidad de dotar a Catalunya de "instrumentos y herramientas" para afrontar el "reto migratorio" y no en discutir qué políticas se deben aplicar. De hecho, lo que persigue la norma, ha puntualizado, es que esta decisión se tome "en el Parlament y no en Madrid". Los morados, en cambio, sostienen que el objetivo de los posconvergentes es usar esas competencias para disputar espacio electoral a Aliança Catalana, la extrema derecha independentista que amenaza a Junts en este terreno, como muestran las encuestas.

"Decisiones complejas"

Tras más de un año de negociaciones para consensuar un texto con el Ejecutivo, la iniciativa está condenada al fracaso en su primer trámite, si no hay cambios en los próximos días. El revés no solo afecta al partido de Carles Puigdemont, que llevaba tiempo reclamando la medida, sino también a Pedro Sánchez, que verá caer un compromiso incluido en su pacto con Junts, con quien la relación hace meses que está en la cuerda floja. Si los posconvergentes avisaron en invierno al presidente del Gobierno que estaba en "prórroga", este verano el discurso cambió y ahora la advertencia ha pasado a ser que este otoño "pasarán cosas".

Turull se ha referido a esta cuestión y ha pedido a los asistentes al Consell Nacional que estén preparados porque el partido deberá tomar "decisiones complejas pronto", con lo que entiende que será un "nuevo ciclo" en las relaciones entre el independentismo y el Estado. "Será motivo de muchas presiones, estaremos sometidos a una brutal prueba de resistencia", ha espetado el número dos de Puigdemont. Y en esta nueva etapa que ve cerca, Turull ha asegurado que solo su partido podrá poner "freno" a la "desnacionalización" del Govern de Illa, así como a los "discursos" que "solo atizan el odio y la división social", que sin alusiones directas, hace referencia a Aliança Catalana.

Jordi Turull y el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, en el Consell Nacional de Junts en Figueres

Jordi Turull y el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, en el Consell Nacional de Junts en Figueres / Marina LÃ³pez / ACN

La estrategia municipalista

La irrupción del partido de Sílvia Orriols ha forzado a Junts a ajustar su estrategia, especialmente en la arena municipal, terreno en el que lidera el número de alcaldías. Turull ha subrayado en su intervención que la formación lleva "meses" trabajando para coordinar la acción de sus ayuntamientos con la del Parlament y el Congreso, y la elección de Figueres como sede del Consell Nacional no ha sido casual. El municipio, gobernado con mayoría absoluta por Junts, se ha convertido en uno de los ejemplos de su apuesta por endurecer las condiciones de empadronamiento, una de las banderas políticas de Orriols en Ripoll que los posconvergentes ya dejaron por escrito en su última convención municipalista.

El alcalde de Figueres, Jordi Masquef, se ha erigido en referente interno tras impulsar un cuerpo de "agentes verificadores" para revisar posibles irregularidades en los padrones. Y el debate ha cobrado fuerza esta misma semana en Sant Cugat, donde la coalición de Junts y ERC se ha visto sacudida por la detección de un alud de empadronamientos sospechosos, que ha abierto un nuevo frente político en torno a la gestión local de la inmigración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sánchez reducirá por ley las horas lectivas del profesorado
  2. Un exsocio de Montoro trató de colar a Hacienda como 'experto en tributación' a un abogado 'de prácticas' para pagar menos de IRPF
  3. La renuncia de Aragonès reabre el debate sobre los salarios de los expresidents
  4. El mensaje de un examigo de Elisa Mouliaá a Errejón: 'La acusación de ella es lamentable
  5. UCO, fiscal y juez tenemos un problema con Cerdán y se llama pasta
  6. El consejero de Junts en RTVE, 'Mikimoto', se abstiene en la salida de España de Eurovisión
  7. Sánchez anuncia un plan de 13.000 millones, la mayor inversión de la historia para los aeropuertos españoles
  8. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar pidió antes de las 18 horas 'enviar un mensaje para subir a los pisos altos

El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras de maltratadores

El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras de maltratadores

Turull acusa a Podemos de "anticatalanismo": "Ni las peores cloacas del Estado se atrevieron a llamarnos racistas"

Turull acusa a Podemos de "anticatalanismo": "Ni las peores cloacas del Estado se atrevieron a llamarnos racistas"

La intención de Montero de seguir en su cargo hasta la convocatoria de las andaluzas dilata una crisis de Gobierno

La intención de Montero de seguir en su cargo hasta la convocatoria de las andaluzas dilata una crisis de Gobierno

El Supremo rechaza investigar mensajes de Óscar Puente en redes sociales porque no los hace como ministro

El Supremo rechaza investigar mensajes de Óscar Puente en redes sociales porque no los hace como ministro

El viaje de los Reyes a Egipto consolida ante el mundo árabe la posición de España con Palestina

El viaje de los Reyes a Egipto consolida ante el mundo árabe la posición de España con Palestina

Los 4 momentos que explican el vaivén de los partidos catalanes con Israel

Los 4 momentos que explican el vaivén de los partidos catalanes con Israel

Junqueras llama a empresas y sindicatos a ser "persistentes" en la demanda de un nuevo modelo de financiación autonómica

Junqueras llama a empresas y sindicatos a ser "persistentes" en la demanda de un nuevo modelo de financiación autonómica

Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre, día de la Comunidad Valenciana

Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre, día de la Comunidad Valenciana