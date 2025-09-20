Junqueras llama a empresas y sindicatos a ser "persistentes" en la demanda de un nuevo modelo de financiación autonómica

Después de que esta semana Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT arroparan al president Salvador Illa en su pulso con Hacienda para renovar el modelo de financiación autonómica -un compromiso que el president adquirió con ERC en su investidura-, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha agradecido públicamente este respaldo y ha instado a los principales sindicatos y patronales de Catalunya a mantenerse "persistentes" en la reclamación de esta reforma.

En su intervención durante el Consell Nacional de ERC celebrado este sábado, Junqueras ha subrayado la necesidad de que el "mundo empresarial, sindical, cívico y del tercer sector" actúe de forma conjunta para presionar al Gobierno central y al Executiu en favor de un nuevo modelo de financiación. “No podemos perder nunca la oportunidad de reclamar al conjunto de la sociedad [este nuevo modelo]", ha defendido.

El pasado martes, en la primera reunión del curso del Consell del Diàleg Social celebrada en el Palau de la Generalitat, sindicatos y patronales evitaron entrar en la letra pequeña del nuevo modelo, pero sí coincidieron en que el actual sistema, caducado desde 2014, es "insostenible" y perjudica tanto la competitividad económica como la financiación de los servicios públicos. Así lo expresaron Josep Sánchez Llibre (Foment) y Antoni Cañete (Pimec), que se mostraron dispuestos a tomar partido en esta reclamación, y también Belén López (CCOO) y Camil Ros (UGT) exigieron rapidez y subrayaron que la reforma debería aprobarse antes de final de año.

Choque con Hacienda

La negociación, sin embargo, no está siendo sencilla. ERC exige que Catalunya pueda recaudar de manera íntegra el IRPF y otros grandes tributos, lo que implicaría reforzar la Agència Tributària de Catalunya y hacerla independiente de la estatal, tal como pactó con el PSC en la investidura. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, y en particular la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantienen su rechazo ante una reforma que debería ser extensible al conjunto de comunidades autónomas. Por eso, Montero considera “inasumible” que Catalunya gestione el 100% del IRPF, según explicó esta semana la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

Frente a ello, ERC ha decidido elevar la presión y el viernes registró en el Congreso su proposición de ley para hacer efectiva esa recaudación, que requeriría modificar tres normas -la LOFCA, la ley de financiación autonómica y la ley de cesión de tributos catalana- y permitiría a la hacienda catalana pasar de gestionar 5.000 a 30.000 millones de euros anuales. "Necesitamos un modelo de financiación que garantice suficientes recursos para políticas más justas, pero también más útiles para nuestro tejido reproductivo", ha declarado Junqueras.

La falta de apoyo de Junts

El presidente de ERC ha declarado este sábado que el camino hacia una mejora real del autogobierno pasa por asumir más competencias. Lo ha hecho en vísperas de que el Congreso vote la próxima semana la ley pactada entre PSOE y Junts para transferir a la Generalitat competencias en materia de inmigración. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de ERC, pero que no saldrá adelante por el rechazo de Podemos.

En cambio, en el debate sobre la financiación, Junts se distancia de los republicanos al considerar insuficiente su propuesta para que Catalunya recaude íntegramente el IRPF. Los posconvergentes reclaman una "plena soberanía fiscal", al estilo del concierto vasco y navarro, y reprochan a ERC que su planteamiento no alcanza ese nivel de autogobierno.

Ante estas diferencias, Junqueras ha lanzado un mensaje velado a los de Carles Puigdemont, sin citarlos expresamente: "En Catalunya hay formaciones políticas que no saben dónde están ni hacia dónde van, y otras que saben dónde están pero no quieren ir a ningún lado", ha afirmado al inicio de su discurso. El líder republicano ha lamentado, además, que a ERC le toque "más en solitario de lo que querría" la tarea de "elevar el nivel de la ambición nacional" del país.