Los 4 momentos que explican el vaivén de los partidos catalanes con Israel

Desde hace ya un tiempo el conflicto entre Israel y Palestina lo impregna todo, también la política catalana. A grandes rasgos, hay principalmente dos bandos. Por un lado, los que piden el cese de la fuerza militar y acusan a Israel de genocidio, que engloban al PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP. Por el otro, los partidos que avalan al Gobierno de Binyamin Netanyahu y que son el PP, Vox y Aliança Catalana. Sin embargo, no siempre ha sido así. Hay cuatro episodios que explican cómo se ha llegado a la correlación de fuerzas actual y el vaivén de algunas formaciones catalanas.

Jaume Collboni y Ada Colau en una imagen de archivo. / Joan Cortadellas

No hay episodio que resuma mejor el volantazo de algunos actores políticos catalanes que el del hermanamiento 'intermitente' de la ciudad de Barcelona con la ciudad de Tel Aviv. En febrero de 2023, cuando aún no se había producido el ataque de Hamás que desató la masacre actual en Gaza, la entonces alcaldesa Ada Colau decidió romper las relaciones con la ciudad israelí alegando "la política de apartheid, el colonialismo y la ocupación" de Netanyahu hacia los palestinos. Esa decisión desató un gran revuelo y fue considerada un "gravísimo error" por el PSC -y también por Junts- hasta el punto que, cuando el socialista Jaume Collboni relevó a Colau al frente del consistorio, retomó las relaciones con el de Tel Aviv. Esa decisión duró ocho meses hasta que, el propio Collboni, volvió a suspenderlas. El alcalde justificó esta pirueta por la "masacre" de Israel contra la población palestina.

Imagen de archivo de la CUP exhibiendo la bandera palestina y la independentista. / David Zorrakino / Europa Press

El ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que puso en marcha la guerra actual y que se saldó con la muerte de 1.200 israelís y el secuestro de otros 250, volvió a sacudir la política catalana. Entonces, en el Parlament, se formaron unos bloques distintos a los actuales. Con el apoyo del PSC, Junts, Ciutadans y el PP -Vox y Aliança aún no tenían escaños-, la Cámara impulsó una declaración en la que se censuraba el "ataque terrorista" de Hamás y se reconocía el "derecho a defenderse" de Israel. Por aquel entonces -la declaración se hizo oficial el 25 de octubre-, las víctimas gazatíes ya superaban en número a las israelíes, pero como el conflicto lo había iniciado la milicia palestina, Israel aún suscitaba muchas más simpatías que ahora. Sería impensable que, ahora mismo, se formara una mayoría como aquella.

En aquel momento, el conflicto en Gaza también sacudía internamente al entonces partido del Govern, ERC. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió un alto el fuego haciendo equilibrios entre la parte israelí y la palestina y evitando tomar partido: "Las víctimas son víctimas", dijo. Además, en el seno del partido de Oriol Junqueras chocaban voces propalestinas, como la del líder en el Congreso Gabriel Rufián que clamaba contra "la ocupación y el genocidio" de Israel a Palestina, y voces proisraelíes como la de la diputada Pilar Vallugera que se manifestaba en contra del "antisemitismo" y se posicionaba "con el estado de Israel".

Jéssica Albiach (Comuns) y el conseller Albert Dalmau el día que anunciaron el cierre de la oficina de Acció. / ACN

Con el paso del tiempo, las mayorías en el Parlament empezaron a desplazarse de una mayoría proisraelí a una propalestina. La primera señal fue la decisión del Govern, a instancias de los Comuns, de cerrar la oficina de promoción económica (Acció) de la Generalitat en Tel Aviv. El mismo partido que dos años antes protestaba por la ruptura entre Barcelona y Tel Aviv, tomaba la decisión -más simbólica que efectiva- de cerrar su representación en esa ciudad. Aún por aquel entonces, Junts y ERC seguían con sus equilibrios. Los posconvergentes protestaron por la decisión del Govern -un "gravísimo error", dijeron de nuevo- y los republicanos, a través del propio Junqueras, consideraron que había "un exceso de esteticismo" en la decisión de la Generalitat. Señal de que el tema es delicado, ERC tuvo que aclarar horas después que su partido se oponía radicalmente al "genocidio" de Israel. Hace unos días, Junqueras defendió la necesidad de que todo el mundo debería hacer "todo lo posible" para frenar lo que ocurre en Gaza.

Varias personas con banderas de Palestina en la plaza de Callao durante la Vuelta a España. / Matias Chiofalo - Europa Press

La mayoría propalestina en Catalunya se ha solidificado desde que el Gobierno de Binyamin Netanyahu decidió entrar en la ciudad de Gaza y desde que organismos internacionales como Naciones Unidas ya hablan abiertamente de "genocidio". La prueba más reciente es que el PSC, Junts y ERC -igual que los Comuns y la CUP, que nunca se han movido de posición- apoyaron el embargo de armas a Israel que anunció Pedro Sánchez y también las manifestaciones propalestinas que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta España.

Pese a todo, el conflicto entre Israel y Palestina desata tantas pasiones que las posiciones de los partidos nunca son del todo firmes ni, sobre todo, unánimes. Por ejemplo, Junts tiene un secretario general (Jordi Turull) que condena el "genocidio" en Gaza mientras su presidente (Carles Puigdemont) lamenta que se promueva el "boicot" a Israel en el Mobile World Congress. En el PP, lejos de la línea oficial del partido, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no tiene problemas en hablar de genocidio: "Si hay un organismo de la ONU que lo dice, no seré yo quien lo desmienta". Un ejemplo más de que se trata de un conflicto universal en el que las posiciones van mutando. Hoy, en Catalunya, Palestina gana el pulso. Mañana o pasado, quién sabe.