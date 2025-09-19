Salvador Illa firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Vitoria

La alcaldesa Maider Etxebarria ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que ha visitado Vitoria-Gasteiz para participar en un desayuno informativo organizado por Grupo Noticias y Prensa Ibérica. Durante su encuentro con la regidora vitoriana, el dirigente catalán ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

Posteriormente, Etxebarria e Illa se han dirigido a un hotel de la capital alavesa donde el president ha hablado del modelo autonómico en un desayuno organizado por el Grupo Noticias y Prensa Ibérica.

La presentación ha corrido a cargo de la alcaldesa quien ha destacado de Illa su “capacidad para afrontar la incertidumbre mediante el diálogo” y por aportar “normalidad a la política catalana tras años de confrontación y tensión por culpa del procés, demostrando que merece la pena apostar por un país moderno y cohesionado”.

Durante su participación en un desayuno informativo del grupo Prensa Ibérica y el grupo Noticias, celebrado en el Gran Hotel Lakua de Vitoria, Illa ha asegurado que esta tarde visitará la corporación Mondragon, "el grupo empresarial vasco el líder mundial en el modelo cooperativo y de economía social", junto al vicelehendakari y consejero de Economía, Trajado y Empleo, Mikel Torres.

Según ha precisado, en Catalunya se concentra el 19,1% de las cooperativas de España y "se ha consolidado el modelo cooperativo como un modelo productivo en el territorio". Ha añadido que las empresas de economía social representan ya un 3% del tejido empresarial catalán, el 6% de los fuestos de trabajo y más del 8% del prducto interior bruto. "Queremos seguir potenciando el modelo cooperativo y para hacerlo debemos unir nuestras fortalezas", ha señalado.

En este punto, ha anunciado que Catalunya se incorporará próximamente al hub de vanguardia ASSET (Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank), con sede en Euskadi e integrada por el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, el Grupo Empresarial Cooperativo Vasco, el Grupo Mondragon "y, en breve, por la Generalitat". Este centro de investigación y laboratorio de proyectos pretende impulsar el potencial de la Economía Social dentro y fuera de España.

Según ha defendido, "es así como Euskadi y Catalunya" se comprometen en "un modelo económico propio, basado en valores compartidos y que ejemplifica muy bien la prosperidad compartida". "Es así como nos reforzamos en Europa, ya que este es un proyecto que nació con fondos europeos. Es así como demostramos que la colaboración entre gobiernos siempre es más beneficiosa que la confrontación", ha dafendido.

Salvador Illa ha indicado que "toda esta estrategia" tiene el objetivo de "mejorar la vida de los ciudadanos de todos ellos". "Por eso, apostamos por el modelo de la prosperidad compartida", ha concluido.