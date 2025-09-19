Illa se cita con los consejeros de sanidad de la pandemia aprovechando su 'tour' por España

"Se me hace difícil imaginar cargo más complicado que el de ministro al frente de la pandemia", aseguraba Salvador Illa en una entrevista con EL PERIÓDICO durante la campaña electoral del año pasado, justo antes de convertirse en president de la Generalitat. Solo fue ministro de Sanidad durante 365 días, pero de una intensidad de tal calibre que reconocía que tardaría en digerir. Pero también hubo lazos personales que tejió y que mantiene cinco años después, como la relación con los que entonces eran consejeros de sanidad de cada comunidad autónoma.

Prueba de ello es que Illa está aprovechando el 'tour' en el que se ha embarcado por España para explicar su proyecto para Catalunya para invitarlos a todos a sus conferencias aunque ya no estén en activo y aunque sean de otras formaciones políticas. Este viernes en Vitoria, por ejemplo, han asistido Nekane Murga y Gotzone Sagardui, las dos consejeras que tuvieron que lidiar con la pandemia en Euskadi.

El pasado mes de septiembre en Valencia, Ana Barceló, que también estuvo al frente de Sanidad en esa comunidad, tampoco se perdió la charla de Illa. Y lo mismo hicieron en mayo en Navarra Santos Induráin y, en el caso de Aragón, Sira Ripollés. El único que no pudo atender la invitación fue Jesús Vázquez en Galicia en julio. El dirigente popular es el actual alcalde de Baiona y aquel día tenía pleno municipal. Además, fuentes del equipo del president aseguran que mantiene buena relación con la republicana Alba Vergés, exconsellera de Sanitat en Catalunya durante la presidencia de Quim Torra.

"Durante la gestión de la pandemia no hubo colores políticos a nivel de gestión con los consejeros de sanidad. Se creó un clima de ir todos a una e Illa ha cultivado la relación con todos ellos", aseguran desde Presidència, que añaden que el hecho de que todos tengan en común haber compartido "el año más duro de sus vidas profesionales" les ha marcado.