Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vínculos del president

Illa se cita con los consejeros de sanidad de la pandemia aprovechando su 'tour' por España

Illa: "Si el catalán y el euskera no son oficiales en la UE, es porque el PP hizo llamadas"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el desayuno informativo organizado por Diario de Noticias y Prensa Ibérica en Vitoria.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el desayuno informativo organizado por Diario de Noticias y Prensa Ibérica en Vitoria. / ADRIAN RUIZ HIERRO / EFE

Sara González

Sara González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Se me hace difícil imaginar cargo más complicado que el de ministro al frente de la pandemia", aseguraba Salvador Illa en una entrevista con EL PERIÓDICO durante la campaña electoral del año pasado, justo antes de convertirse en president de la Generalitat. Solo fue ministro de Sanidad durante 365 días, pero de una intensidad de tal calibre que reconocía que tardaría en digerir. Pero también hubo lazos personales que tejió y que mantiene cinco años después, como la relación con los que entonces eran consejeros de sanidad de cada comunidad autónoma.

Prueba de ello es que Illa está aprovechando el 'tour' en el que se ha embarcado por España para explicar su proyecto para Catalunya para invitarlos a todos a sus conferencias aunque ya no estén en activo y aunque sean de otras formaciones políticas. Este viernes en Vitoria, por ejemplo, han asistido Nekane Murga y Gotzone Sagardui, las dos consejeras que tuvieron que lidiar con la pandemia en Euskadi.

El pasado mes de septiembre en Valencia, Ana Barceló, que también estuvo al frente de Sanidad en esa comunidad, tampoco se perdió la charla de Illa. Y lo mismo hicieron en mayo en Navarra Santos Induráin y, en el caso de Aragón, Sira Ripollés. El único que no pudo atender la invitación fue Jesús Vázquez en Galicia en julio. El dirigente popular es el actual alcalde de Baiona y aquel día tenía pleno municipal. Además, fuentes del equipo del president aseguran que mantiene buena relación con la republicana Alba Vergés, exconsellera de Sanitat en Catalunya durante la presidencia de Quim Torra.

Noticias relacionadas y más

"Durante la gestión de la pandemia no hubo colores políticos a nivel de gestión con los consejeros de sanidad. Se creó un clima de ir todos a una e Illa ha cultivado la relación con todos ellos", aseguran desde Presidència, que añaden que el hecho de que todos tengan en común haber compartido "el año más duro de sus vidas profesionales" les ha marcado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sánchez reducirá por ley las horas lectivas del profesorado
  2. Aragonès renuncia al sueldo de expresident y dirigirá la empresa familiar de hoteles
  3. Un exsocio de Montoro trató de colar a Hacienda como 'experto en tributación' a un abogado 'de prácticas' para pagar menos de IRPF
  4. El consejero de Junts en RTVE, 'Mikimoto', se abstiene en la salida de España de Eurovisión
  5. La renuncia de Aragonès reabre el debate sobre los salarios de los expresidents
  6. El mensaje de un examigo de Elisa Mouliaá a Errejón: 'La acusación de ella es lamentable
  7. UCO, fiscal y juez tenemos un problema con Cerdán y se llama pasta
  8. La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. '¿Qué estamos buscando?

El viaje de los Reyes a Egipto consolida ante el mundo árabe la posición de España con Palestina

El viaje de los Reyes a Egipto consolida ante el mundo árabe la posición de España con Palestina

Feijóo evita el choque con Aznar por Gaza omitiendo en FAES sus críticas a Netanyahu

Feijóo evita el choque con Aznar por Gaza omitiendo en FAES sus críticas a Netanyahu

Puigdemont reprocha a Illa que compare el terrorismo con el 1-O

Puigdemont reprocha a Illa que compare el terrorismo con el 1-O

Montero se aferra al “diálogo fluido y permanente” con Junts para atraerlos “con trabajo” a los Presupuestos

Montero se aferra al “diálogo fluido y permanente” con Junts para atraerlos “con trabajo” a los Presupuestos

Illa se cita con los consejeros de sanidad de la pandemia aprovechando su 'tour' por España

Illa se cita con los consejeros de sanidad de la pandemia aprovechando su 'tour' por España

Los "Casals Catalans" de toda Europa se reúnen en Roma

Los "Casals Catalans" de toda Europa se reúnen en Roma

Felipe VI y Letizia, cumbre con los faraones en el Valle de los Reyes

Felipe VI y Letizia, cumbre con los faraones en el Valle de los Reyes

El Gobierno defiende que "en ningún momento dejaron de funcionar" las pulseras antimaltratos, para el PP hay una "negligencia de enorme gravedad"

El Gobierno defiende que "en ningún momento dejaron de funcionar" las pulseras antimaltratos, para el PP hay una "negligencia de enorme gravedad"