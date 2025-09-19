Illa: "Si el catalán y el euskera no son oficiales en la UE, es porque el PP hizo llamadas"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, tras reflexionar este viernes sobre convivencia, reconocimiento entre diferentes y corresponsabilidad desde la función pública, en la segunda parte del desayuno informativo organizado por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA y Prensa Ibérica, en el Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, dio varios titulares al director editorial de Grupo Noticias. Entre ellos, que “queda pendiente la aplicación plena del derecho de amnistía”, un “ejercicio de generosidad con pocos precedentes”, para llegar a la plena "normalidad política e institucional", porque “es el paso que nos queda por dar”.

Desde el primer minuto

Por eso mismo, desde que llegó al Palau de la Generalitat, la reclamó desde “el primer minuto” y por eso también, empezó este curso político con el reciente encuentro que mantuvo en Bruselas con Puigdemont.

“¿Cómo puedo pedirles convivencia a la ciudadanía catalana, si yo no conocía hasta el 2 de septiembre al principal líder de la oposición?”, cuestionó Illa que destacó que lo más positivo de esa reunión fue que “tuvimos una conversación franca, coordial y respeto mutuo, que es el mínimo exigible”.

Tras ello, pidió “respeto” por el poder legislativo, esperando que bien pronto pueda ser efectiva la ley para esa normalización “política e institucional” para que Puigdemont y Junqueras “puedan volver”.

En este sentido, avisó de que “cuando un poder quiere irrumpir ámbitos que no le corresponde, vamos mal”.

Horizonte federal

En su intervención, Illa insistió en pluralidad y diversidad. “Apostamos por una España en un horizonte federal en una Europa con un horizonte federal”.

Preguntado por si está satisfecho por ese giro que se ha dado en Catalunya en el debate, afirmó que sí, pero que no es completo porque queda pendiente esa “aplicación plena” del derecho de amnistía.

Pese a ello, se siente acompañado. “Hay que estar firme en las convicciones. Moderación en las formas, pero radicalidad en los principios. Pero lo más audaz es la serenidad, el respeto y el no perder miedo a expresar los argumentos e ideas”.

Illa también no se anduvo con medias tintas a la hora de hablar sobre la coficialidad de las lenguas. “El sentimiento general (por Europa) es que no es de duda ni de reticencias. Si esto no está ya solucionado es porque el PP ha hecho llamadas”, denunció el president.

Censuró los discursos "excluyentes" sobre las lenguas cooficiales, que son "una riqueza colectiva", pero que "si no hacemos políticas activas de protección, ante el empuje y potencia del castellano, corren el riesgo de verse disminuidas".

Y anunció que llamó para felicitar al alcalde de Badalona, Xabier Albiol, por su apoyo al Pacto Nacional de le Lengua. "El catalán es de todos: de derechas, de izquierdas...".

Sabadell-BBVA

Y en cuanto a la fusión del Sabadell con el BBVA, resaltó que es bueno que haya diversidad también en el ámbito bancario, pero "los procesos de concentración creo que tienen que tener un límite".

En cualquier caso, "gane quien gane" ese partido tiene claro que está "garantizado" que ningún espectador pierde "porque se han tomado medidas" desde Madrid, dado que "el bien común tiene que estar por encima de todo".