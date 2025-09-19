Catalunya-Euskadi
Salvador Illa anuncia que Catalunya se incorpora a la plataforma de economía social que impulsa el País Vasco
El presidente catalán ha desgranado los retos de Catalunya y las visiones compartidas con Euskadi en el foro 'Prosperidad Compartida'
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha participado en el desayuno informativo "Prosperidad Compartida", que se ha celebrado en el Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz. Illa ha desgranado en una ponencia y charla posterior con el director editorial de Grupo Noticias, Iñaki González, los retos de Catalunya y las visiones compartidas con las realidades de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de especificidad lingüística, vivienda y el resto de temas de actualidad. Illa ha anunciado durante su intervención en el foro que la Generalitat se incorporará a ASETT (Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank), plataforma de economía social impulsada por el Grupo Mondragón y de la que también forma parte el Gobierno vasco.
Este mismo viernes, Salvador Illa se reunirá con el lehendakari, Imanol Pradales. Asimismo, el president catalán aprovechará su presencia en Euskadi para visitar la sede del Grupo Mondragón junto al consejero de Empleo, Mikel Torres.
