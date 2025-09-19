Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUICIO DE LA DANA

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos"

El máximo responsable del organismo de cuenca declara ante la jueza de la dana tras diez meses de silencio

El presidente de la CHJ, Miguel Polo (d), llega a los juzgados de Catarroja para declarar como testigo en la causa de la dana.

El presidente de la CHJ, Miguel Polo (d), llega a los juzgados de Catarroja para declarar como testigo en la causa de la dana. / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

Laura Ballester

Valencia
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo Cebellán pidió antes de las 18 horas "enviarar un mensaje a la población para subir a los pisos altos", según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana, según fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe su silencio diez meses y medio después de la barrancada del 29 de octubre al comparecer ante la jueza y el fiscal de la danaNuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja

Polo ha asegurado que nunca dijo en el Cecopi que la presa de Forata se iba a romper. "Solo se dijo que había incertidumbre de qué pasaría con la coronación, pero al ser la presa de Forata de hormigón no se sabe que va a pasar".

