El Gobierno asegura que "en ningún momento dejaron de funcionar" las pulseras antimaltratos

"En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores". Con esa contundencia, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quiso dejar claro la situación en la han estado las mujeres acogidas al sistema de protección de violencia machista, tras los fallos que se han detectado en los últimos meses.

Bolaños hizo suyas las puntualizaciones que lanzaron tanto de la Fiscalía General como del Ministerio de Igualdad al conocerse los errores en el sistema Cometa, el que se ocupa del seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato.

Ante las preguntas sobre los periodistas por la ofensiva política emprendida por el Partido Popular, el ministro eludió la acción de la oposición y aclaró que "todos los aspectos" de ese episodio ya "se resolvió" y ahondó en que "lo fundamental" es que no hubo desprotección porque "en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar".

Desde el Partido Popular, según avanzó su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, han registrado una moción para pedir la reprobación en el Congreso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por estas incidencias que será debatida la semana próxima.

“Me parece increíble que a la ministra de Igualdad le parezcan poco 47 mujeres que han estado expensas de lo que podía pasar con ellas porque no había funcionado el sistema de las pulseras. Me parece terrible. La negligencia del Ministerio ha sido absoluta, porque no solo que haya un fallo que puede entenderse, es que sabiéndolo no lo hayan arreglado”, defendió Muñoz en una entrevista en Telecinco.

Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, tiene previsto hablar a la ministra Redondo para que "le concrete el número de mujeres que quedaron desprotegidas por el fallo en las pulseras de control a maltratadores motivado por los errores de una adjudicataria del Gobierno".

No obstante, según informó el PP, De los Santos ha intentado contactar con la ministra en dos ocasiones y "de momento" Redondo "no ha atendido al vicecretario de Igualdad del PP para ampliar la información que se conoce sobre la desprotección de mujeres por el mal funcionamiento de las pulseras de control a maltratadores". "Confiamos en tener suerte a lo largo de la mañana. No sería entendible que no se pusiera el teléfono dada la gravedad de la situación".

Según la agenda pública del Gobierno, desde las 10.45 horas, la ministra de Igualdad está junto con el ministro Óscar Puente acompañando a la titular de Vivienda en su visita al acuartelamiento 'La Rubia', en Valladolid.