Esperanza Aguirre: "Aznar tiene toda la razón, Israel no puede perder la guerra, no ha perdido ninguna"

Señora Aguirre, empecemos por la última pregunta: ¿es Pedro Sánchez un hijo de puta?

Parece que el presidente del Gobierno, mejor denominarlo primer ministro, está muy molesto. Sánchez, en la tribuna del Congreso de los Diputados, dijo de Isabel Díaz Ayuso que era corrupta, ella estaba en las tribunas de invitados y no le pudo contestar, así que quien insultó fue él. Después vino lo de me gusta la fruta.

No ha contestado a la pregunta...

Le he dicho lo que le he dicho.

El Rey manifiesta que lo que acontece en Gaza es inaceptable, un sufrimiento indecible...

Como el que podemos ver en todas las guerras. Israel se ha defendido del pogromo (masacre) que Hamás puso en marcha en octubre de 2023. Si Hamás quiere, se acaba todo: entrega las armas y libera a los rehenes. En los túneles de Gaza se meten los de Hamás, a los civiles no les dejan.

La respuesta de Israel no guarda proporcionalidad, está arrasando Gaza...

Israel ha declarado la guerra a Hamás, que es una organización terrorista financiada por Irán. En una guerra la proporcionalidad es difícil de establecer.

José María Aznar ha declarado que si Israel pierde Occidente se asomará a la catástrofe...

Sin ninguna duda. Tiene razón. Israel no puede perder. Ha ganado las seis guerras que ha librado. Hay antisemitas de buena fe que creen en las informaciones que suministra Hamás. Los terroristas de Hamás utilizan a la población civil como escudos humanos. Les roban los alimentos. Les impide huir por los túneles. Si Hamás únicamente fuera una organización islamista radical sería aceptada por los emiratos del Golfo Pérsico, pero no los quieren.

Su opinión sobre lo que está haciendo el presidente del Gobierno es perfectamente previsible...

Es impresentable. Nuestro primer ministro ha alentado los sucesos que se han producido en Madrid. No se ha garantizado que el acontecimiento deportivo más importante de 2025, la Vuelta Ciclista a España, discurriera con normalidad, que los corredores pudieran llegar a la meta. Al día siguiente, en el partido Real Madrid-Marsella, los ultras de este equipo, que son los más ultras de todos, fueron controlados sin problema. Las instrucciones que se le dio a la Policía Nacional, y lo han corroborado los sindicatos policiales, era contraria a la contención violenta. Se permitió que la kale borroka (lucha callejera) actuara, con un tal Ibon Mañica, condenado por terrorismo, organizando los actos violentos.

Dígame, ¿ganará Feijóo las próximas elecciones generales?

Estoy plenamente convencida de que así ocurrirá; si se creen las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ¿por qué no convoca Sánchez las elecciones? El otro día, en Getafe, en la inauguración de una guardería, Sánchez compareció rodeado por policías. Sánchez siempre responsabiliza a otros de sus errores.

Y en el verano que acaba hemos visto incendios forestales a mansalva...

Es llamativo que todos, o la gran mayoría, se hayan declarado en el Oeste de la península, que es donde hace menos calor, en comunidades gobernadas por el PP; según la policía, se ha detectado la presencia de muchos pirómanos.

¿Insinúa que detrás ha estado la mano del Gobierno?

No. Sí digo que lo ocurrido es muy extraño. La Dana en Valencia llegó al punto que llegó porque una ministra, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea (Teresa Ribera), no hizo la presa de Cheste, que estaba diseñada, y pasó lo que pasó en el barranco de El Pollo. En los incendios los ministros no han existido. En Extremadura, su presidenta, María Guardiola, solicitó la intervención del Ejército, y la ministra de Defensa se la negó. En Salamanca estaba acuartelada la unidad de zapadores, se la requirió para que ayudase y también se negó la ministra. Sin embargo, cuando el terremoto en Marruecos, inmediatamente se ordenó enviar a fuerzas del Ejército.

¿Le gustaría que Ayuso sustituyera a Feijóo en la candidatura a la presidencia del Gobierno?

De ninguna de las maneras, a Isabel se la necesita en Madrid; Feijóo ha llegado en un momento providencial, en el momento más difícil del PP, cuando a Pablo Casado le dio por espiar a Ayuso para que no lo derrotara en el congreso nacional.

¿Qué me cuenta del presidente Trump?

No me gustan algunas de las cosas que hace; me gusta muchísimo que acabe con el wokismo. Estoy en una asociación, Pie en pared, creada para acabar con las ideas de la doctrina woke.

Ha venido a Palma para presentar su libro, «Una liberal en política», lo que sucederá esta tarde en el Círculo Mallorquín.

Así es, soy una liberal, además de monárquica, siempre lo he sido; por eso le he comentado que estoy en desacuerdo con que se denominen presidentes del gobierno a los primeros ministros, es un error que se plasmó en la Constitución

Antes, en los tiempos de la Primera Restauración, allá cuando inició su reinado Alfonso XII en 1876, los presidentes eran presidentes del consejo de ministros, también los fueron en el período de la Segunda República, fue en la dictadura cuando se estableció lo de presidente del gobierno a secas...

Así es, creo, se lo reitero, que es un error, se deberían denominar primer ministro, las cosas serían más claras, no sucedería lo que ocurrió cuando Pedro Sánchez fue en viaje oficial a la India, donde se le tributó un recibimiento de jefe de estado.

Si Hamás quiere, se acaba la guerra, dice usted...

Que entregue las armas y libere a los rehenes, y concluirá.