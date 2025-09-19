Reunión del grupo parlamentario
ERC registra en solitario la ley del IRPF acusando a Sánchez de "perjudicar" a Catalunya y su economía
Junqueras admite que no hay avances en la negociación sobre la financiación ni en la recaudación fiscal
Oriol López sustituirá a Ruben Wagensberg como diputado del Parlament
Junqueras al Gobierno: "Si ve inasumible la financiación, serán inasumibles los Presupuestos"
La ley del IRPF de ERC entrará en el Congreso con el único apoyo de Bildu y PNV y pendiente del PSOE
ERC lleva ya días a pleno rendimiento, pero este viernes ha querido arrancar de forma simbólica el curso parlamentario desde el Castell de Vacarisses. Ante unas vistas privilegiadas de Montserrat, el líder del partido, Oriol Junqueras, ha convocado a todos los diputados del Parlament para marcar las líneas del curso político, en el que volverán a utilizar sus 20 escaños -decisivos para la gobernabilidad- para intentar que el Govern de Salvador Illa (PSC) tenga una mayor "ambición nacional" para Catalunya.
Pese a que la cita ha sido en la comarca del Bages, el movimiento del día de los republicanos se ha dado en Madrid. Allí han registrado formalmente la ley para que Catalunya pueda recaudar el IRPF de forma íntegra. Es una norma que ya habían presentado en sociedad, pero que no habían registrado a la espera de perfilar su contenido y de seguir negociando con el PSOE. No hay acuerdo con los socialistas, así que ERC ha decidido presentar la proposición de ley en solitario y seguir presionando al PSOE para que la apruebe.
"Por parte del Gobierno español, como todos ustedes saben y lo demuestra cada día, lo que hay es inmovilismo y, por lo tanto, lo que hay es perjudicar a la sociedad catalana y su economía", ha lamentado Junqueras en declaraciones a los periodistas. Así, de nuevo, ha vuelto a advertir de que ERC no se prestará a una "negociación presupuestaria" ni en el Parlament con Salvador Illa ni el Congreso con Pedro Sánchez hasta que "el PSOE cumpla con los compromisos a los cuales llegó en materia de modelo de financiación y recaudación fiscal". Esa es la gran carta que jugará ERC: si no hay nueva financiación y ley del IRPF, no se sentará a hablar de las cuentas públicas.
Junqueras y la portavoz del grupo, Ester Capella, han situado la "financiación singular" como la piedra angular del curso parlamentario, a la que han añadido los avances sociales y "la gobernanza catalana del Aeropuerto de El Prat". Los republicanos siempre han defendido que la Generalitat debería tener un papel mucho más destacado en la toma de decisiones del aeródromo catalán, pero hasta ahora no lo han logrado. "El aeropuerto genera una cantidad ingente de recursos y es la principal fuente de ingresos de Aena y lo que correspondería es que Catalunya pudiera decidir sobre su modelo aeroportuario", han dicho.
Si defienden el país, encontraráne en nosotros a un aliado convencido. Si no defienden los intereses del país, encontrará al más firme de los rivales
Preguntado por si ERC endurecerá la oposición que hace en el Parlament a los socialistas, Junqueras ha mantenido que tendrán una actitud colaborativa siempre y cuando Illa ofrezca avances significativos en autogobierno y políticas sociales. "Si defienden el país, encontrarán en nosotros a un aliado convencido. Si no defienden los intereses del país, encontrará al más firme de los rivales", ha explicado. Es un mensaje lo suficientemente ambiguo -con 'sello' Junqueras- que da entender que ERC seguirá colaborando con el Govern de Illa, eso sí, estudiando medida a medida y no con un apoyo global e incondicional.
Nuevo diputado
Por Vacarisses se ha dejado ver, aparte de Junqueras y los diputados, el secretario general adjunto de ERC, Oriol López. Aunque su presencia estaría justificada por ser el número cuatro de la organización, el motivo es que se convertirá en nuevo diputado del Parlament en sustitución de Ruben Wagensberg, que el martes anuncio su renuncia al escaño.
No es una decisión arbitraria: López (Mollet del Vallès, 1978) era el primer candidato de la circunscripción de Barcelona que tenía derecho a entrar en la Cámara si había alguna renuncia. Eso sí, son este relevo, se va un crítico con Junqueras -Wagensberg- y entra uno de los máximos colaboradores del líder de ERC. López empezó a coger relevancia en el partido como jefe de la oposición municipal en Mollet y de allí fue escalando posiciones en la organización hasta ser actualmente uno de sus principales dirigentes.
