Un ambiente cordial arropa la visita del president Illa a Vitoria

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, protagonizó este viernes un desayuno informativo en el Gran Hotel Lakua, bajo el título 'Prosperidad compartida', organizado por el Grupo Noticias y Prensa Ibérica, con la presentación a cargo de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria.

Poco antes, Illa había firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, tras lo cual se desplazó al Lakua acompañado de la regidora vitoriana. Con gesto sonriente y la serenidad que le caracteriza, fue recibido por Iñaki Alzaga (presidente del Grupo Noticias), Juan José Baños (director general del Grupo Noticias), Aitor Moll (consejero delegado de Prensa Ibérica), Ibone Bengoetxea (vicelehendakari primera), Eneko Andueza (parlamentario vasco) y Roberto Ortiz de Urbina (director general del Diario de Noticias de Álava).

La llegada del president estuvo marcada por saludos afectuosos y un clima de complicidad entre todos los protagonistas, en un ambiente distendido que anticipaba la atmósfera del acto. Tras esos primeros encuentros, Illa accedió al salón del desayuno informativo, donde fue recibido con una ovación que interrumpió las conversaciones entre los asistentes.

En la presentación, Maider Etxebarria destacó a Illa como “un referente” y “un político valiente que ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para entablar cualquier debate”. El propio Illa, con un discurso pausado y sereno, arrancó sonrisas al realizar sus primeras palabras en euskera para agradecer la hospitalidad recibida desde su llegada a Vitoria.

Illa reflexionó sobre asuntos de actualidad, como la conservación del patrimonio, la convivencia, la pluralidad cultural, el derecho a la vivienda y el papel de Europa en el nuevo tablero geopolítico

Durante su intervención, Illa reflexionó sobre asuntos de actualidad, como la conservación del patrimonio, considerada por él como “una de nuestras responsabilidades compartidas entre Euskadi y Catalunya”, la convivencia, la pluralidad cultural, el derecho a la vivienda y el papel de Europa en el nuevo tablero geopolítico. “Está en nuestras manos decidir si queremos ser espectadores o actores”, recalcó, ante más de un centenar de asistentes que siguieron con interés sus palabras.

La visita del presidente de la Generalitat de Catalunya, quien aseguró que Vitoria-Gasteiz es un ejemplo de “cómo ejercer la capitalidad”, se enmarca en la gira que está realizando por distintas comunidades autónomas para dar a conocer su modelo territorial. El evento consistió en una presentación por parte de Maider Etxebarria, que dio paso a la intervención del presidente catalán y un diálogo posterior con el director editorial de Grupo Noticias, Iñaki González, seguido de las preguntas del público.