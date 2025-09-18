Reclamación a Interior
Policías y Guardias civiles esgrimen la jurisprudencia del Supremo para exigir a Marlaska ser reconocidos como profesión de riesgo
La consideración les permitiría acceder a la jubilación anticipada y equipararse con otros cuerpos autonómicos y locales
Más de 22.000 familias de policías y guardias civiles reclamarán al Ministerio del Interior que se arbitren las medidas necesarias para que la Policía Nacional y la Guardia Civil accedan a la consideración de profesión de riesgo que ya disfrutan otros cuerpos judiciales autonómicos y locales.
Esgrimen la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el pasado mes de mayo dictó una sentencia ordenando al Gobierno la elaboración de una disposición reglamentaria para la jubilación anticipada de miembros de la Policía encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, los que ingresaron a partir de 2011.
La ofensiva, primero a nivel administrativo como después judicial, ya que ven bastante probable que el ministro Fernando Grande-Marlaska de la callada por respuesta, ha sido diseñada por despacho de abogados Duran&Durán, va más allá de lo señalado en dicha sentencia y pretende que la consideración de riesgo reclamada, y que permitiría entre otras cosas que los agentes accedan a la jubilación anticipada, se aplique a la totalidad de los miembros de ambos cuerpos de seguridad del Estado.
- Sánchez reducirá por ley las horas lectivas del profesorado
- Aragonès renuncia al sueldo de expresident y dirigirá la empresa familiar de hoteles
- Un exsocio de Montoro trató de colar a Hacienda como 'experto en tributación' a un abogado 'de prácticas' para pagar menos de IRPF
- El consejero de Junts en RTVE, 'Mikimoto', se abstiene en la salida de España de Eurovisión
- La renuncia de Aragonès reabre el debate sobre los salarios de los expresidents
- UCO, fiscal y juez tenemos un problema con Cerdán y se llama pasta
- La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. '¿Qué estamos buscando?
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha