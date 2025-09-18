Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Madrid

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi

Activistas de Sortu colocan pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en Cuelgamuros

Activistas de Sortu colocan pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en Cuelgamuros

EFE

San Sebastián
Activistas de Sortu han colgado dos pancartas en el exterior de la basílica del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con los mensajes 'Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis' y 'Gora Euskadi Askatuta' (Viva Euskal Herria Libre).

Según ha informado la formación soberanista en un comunicado, en una de las pancartas se aprecia una imagen de fusilamientos con las fechas 1936-1975.

Con esta acción en el monumento "símbolo del franquismo" Sortu ha hecho un "llamamiento a respetar el carácter nacional de Euskal Herria y el derecho de autodeterminación", señala el comunicado.

La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, junto con tres militantes del FRAP, el 27 de septiembre de 1975, que incluirá un acto el 27 de septiembre en Pamplona.

