En Madrid
Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros
La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi
EFE
Activistas de Sortu han colgado dos pancartas en el exterior de la basílica del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con los mensajes 'Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis' y 'Gora Euskadi Askatuta' (Viva Euskal Herria Libre).
Según ha informado la formación soberanista en un comunicado, en una de las pancartas se aprecia una imagen de fusilamientos con las fechas 1936-1975.
Con esta acción en el monumento "símbolo del franquismo" Sortu ha hecho un "llamamiento a respetar el carácter nacional de Euskal Herria y el derecho de autodeterminación", señala el comunicado.
La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, junto con tres militantes del FRAP, el 27 de septiembre de 1975, que incluirá un acto el 27 de septiembre en Pamplona.
- Sánchez reducirá por ley las horas lectivas del profesorado
- Aragonès renuncia al sueldo de expresident y dirigirá la empresa familiar de hoteles
- Un exsocio de Montoro trató de colar a Hacienda como 'experto en tributación' a un abogado 'de prácticas' para pagar menos de IRPF
- El consejero de Junts en RTVE, 'Mikimoto', se abstiene en la salida de España de Eurovisión
- La renuncia de Aragonès reabre el debate sobre los salarios de los expresidents
- UCO, fiscal y juez tenemos un problema con Cerdán y se llama pasta
- La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. '¿Qué estamos buscando?
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha