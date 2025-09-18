Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Galicia

Marlaska, en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es una manifestación de calidad y profesionalidad"

El ministro del Interior avanza buenas noticias para el astillero: "Vamos a seguir trabajando con ellos"

El ministro Grande-Marlaska en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es un ejemplo de cooperación europea para fortalecer nuestras fronteras"

El ministro Grande-Marlaska en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es un ejemplo de cooperación europea para fortalecer nuestras fronteras"

Guardia Civil

Elena Villanueva

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil tiene nuevo buque y este lleva el sello vigués. Los astilleros Armón Vigo, responsables de su construcción, acogieron esta mañana el acto de entrega de la patrullera, e izado de la bandera, que lleva el nombre Duque de Ahumada, fundador del Cuerpo.

Al acto, entre múltiples autoridades civiles y militares, acudió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que reivindicó los trabajos realizados en el astillero vigués. "Es una manifestación de calidad y profesionalidad. Permite generar industria naval española; es construir seguridad y valor. Vamos a seguir trabajando con ellos", enfatizó Marlaska, quien también resaltó la posterior colaboración en alta mar con otras instituciones para garantizar la seguridad de los inmigrantes.

Y es que la principal función de este buque, con capacidad para mas de 300 personas, es la prevención de la trata de blancas, el salvamento preventivo y el control fronterizo y migratorio. "Garantizaremos una migración ordenada, segura y regular", afirmó el ministro.

El Duque de Ahumada que cuenta con la última tecnología, estancias diferencias para hombres, mujeres y niños en caso de rescate en alta mar y capacidad para dos helicópteros, tendrá su base en la Zona Franca de Cádiz y realizará funciones coordinadas y de vigilancia en operativos europeos durante 4 meses al menos tras ser erigido también con fondos europeos a través del Frontex, la agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

El ministro también destacó durante su discurso y previa visita por el interior del buque, el descenso de un 36% de la inmigración irregular por vía Marítima, descenso que achacó al "trabajo conjunto" y "políticas continuadas en el tiempo". Y es que otra de las funciones del "Duque de Ahumada" será la lucha contra las mafias y el crimen organizado, así como el control de la contaminación marina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sánchez reducirá por ley las horas lectivas del profesorado
  2. Aragonès renuncia al sueldo de expresident y dirigirá la empresa familiar de hoteles
  3. Un exsocio de Montoro trató de colar a Hacienda como 'experto en tributación' a un abogado 'de prácticas' para pagar menos de IRPF
  4. El consejero de Junts en RTVE, 'Mikimoto', se abstiene en la salida de España de Eurovisión
  5. La renuncia de Aragonès reabre el debate sobre los salarios de los expresidents
  6. UCO, fiscal y juez tenemos un problema con Cerdán y se llama pasta
  7. La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. '¿Qué estamos buscando?
  8. Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha

El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana de Valencia

El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana de Valencia

Marlaska, en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es una manifestación de calidad y profesionalidad"

Marlaska, en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es una manifestación de calidad y profesionalidad"

La Comunidad de Madrid otorgará su Medalla de Oro a la Vuelta a España tras los incidentes del domingo

La Comunidad de Madrid otorgará su Medalla de Oro a la Vuelta a España tras los incidentes del domingo

La polémica de las banderas palestinas se cuela en la Asamblea de Madrid: "A ver cuándo ponen una de España o de Madrid"

La polémica de las banderas palestinas se cuela en la Asamblea de Madrid: "A ver cuándo ponen una de España o de Madrid"

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

Letizia da visibilidad a la cooperación española en la Ciudad de los Muertos, uno de los barrios más pobres de El Cairo

Letizia da visibilidad a la cooperación española en la Ciudad de los Muertos, uno de los barrios más pobres de El Cairo

Sánchez anuncia un plan de 13.000 millones, la mayor inversión de la historia para los aeropuertos españoles

Sánchez anuncia un plan de 13.000 millones, la mayor inversión de la historia para los aeropuertos españoles

El juez mantiene preso a Santos Cerdán aunque adelanta que saldrá antes de cumplir seis meses en la cárcel

El juez mantiene preso a Santos Cerdán aunque adelanta que saldrá antes de cumplir seis meses en la cárcel