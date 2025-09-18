Jaume Duch ve "asumible" para la economía catalana que se cortara el comercio con Israel

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha afirmado este jueves que sería "asumible" para la economía catalana que se cortaran las relaciones comerciales con Israel.

En una entrevista en SER Catalunya, Duch ha señalado que los intercambios comerciales entre Catalunya e Israel "no son muy grandes".

"Hay unos ciertos intercambios en el ámbito de productos farmacéuticos, químicos y frutas. Israel no es uno de los grandes mercados para Catalunya", ha indicado.

Al respecto, ha opinado que "sería asumible" para la economía catalana que se cortaran estos intercambios con Israel y ha apuntado que el Govern podría apoyar a las empresas que se vieran más afectadas en caso de que se rompieran las relaciones comerciales.

"Sería asumible. El Govern ha puesto en marcha un programa de apoyo a las empresas que se vean perjudicadas por las políticas arancelarias, fundamentalmente de los Estados Unidos. Si llegara un momento en el que hubiera empresas que pudieran sufrir algún tipo de consecuencia negativa (por una eventual ruptura de las relaciones comerciales con Israel) es un tema que se debería estudiar. Lo estamos siguiendo muy de cerca", ha apuntado.

El papel de la UE

Sobre las sanciones contra Israel propuestas por la Comisión Europea, Duch ha señalado que "llegan tarde", pero las ha aplaudido y ha subrayado que en los países europeos se está produciendo "un cambio en la sociedad que está obligando a algunos gobiernos a cambiar sus posiciones".

En este sentido, ha destacado el papel del Gobierno, que ha ido "muy por delante" y ha "arrastrado" a otros gobiernos: "Está ayudando a cambiar el clima en Bruselas".

"Lo más importante en este momento es hacer presión y que el gobierno de Israel entienda que se está quedando completamente aislado en el concierto mundial", ha remarcado.