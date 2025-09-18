Los familiares de la cocinera asesinada en Mas d'Enric exigen una comisión de investigación en el Parlament

Los familiares de Núria López, la funcionaria de prisiones que fue asesinada por un interno en la cocina de la cárcel de Mas d'Enric en marzo de 2024, exigen que el Parlament cree una comisión de investigación para analizar los fallos de su caso. La petición la ha formulado el sobrino de la víctima, Pablo Martínez López, en una comparecencia en la comisión de Justícia i Qualitat Democràtica del Parlament. "No es verdad que no funcione el sistema, pero algo no funcionó y podemos trabajar para cambiarlo. A Núria no me la va a devolver nadie, pero tengo la esperanza de que todos ustedes velen por el correcto funcionamiento de las administraciones públicas", ha afirmado.

PP, Vox y Aliança Catalana se han mostrado a favor de la propuesta, mientras que el resto de partidos han pedido tiempo para estudiar la idoneidad de la iniciativa. Durante la sesión, PSC, Junts, ERC y los Comuns han expresado dudas sobre las aportaciones que puede hacer comisiones de este tipo, y los socialistas han animado a la familia a vehicular algunas de sus acusaciones a través de los tribunales. Sin embargo, los cuatro partidos se han comprometido con la familia a reflexionar sobre la propuesta.

El sobrino de López ha asegurado que entiende las dudas expresadas, pero ha lamentado la lentitud de la vía penal que ha abierto la familia y ha avisado de que, mientras tanto, la "vida penitenciaria va pasando". Martínez López ha defendido que no quiere "derribar ningún sistema" ni que se "instrumentalice" el caso, pero ha defendido la necesidad de crear esta comisión para depurar responsabilidades y poder "cerrar el duelo". "No vengo a destruir nada, mi intención es que el mundo sea un lugar mejor", ha aseverado.

La familia ha puesto en valor algunas de las iniciativas tomadas por el actual Govern para evitar que se pueda repetir un asesinato de estas características, se han endurecido algunos de los requisitos para trabajar en puestos como las cocinas en las cárceles y se han mejorado las evaluaciones de riesgo, pero han pedido ir más allá. En este sentido, Martínez López ha pedido citar a la Inspección de Trabajo, que señaló que se incumplieron siete puntos de la ley de riesgos laborales, o también al anterior director de la cárcel de Mas d'Enric. También ha reclamado poder ser partícipe de dicha comisión.

Durante la comparecencia, el sobrino de la víctima ha criticado la actuación de la anterior consellera de Justicia, Gemma Ubasart, a quien le ha reprochado "falta de humanidad" y no dimitir en aquel momento -ya se habían convocado elecciones anticipadas en el momento de los hechos-. La diputada de ERC, Ana Balsera, ha reconocido que "el sistema falló". "Se tiene que reconocer, no valen excusas", ha asumido, palabras que la familia ha agradecido.