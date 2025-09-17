Ante errores en su concesión
El Supremo condena al Gobierno a desvelar el algoritmo que criba las ayudas del bono social de la luz
El alto tribunal abre la puerta a que se facilite el código fuente de la aplicación para proteger el derecho de acceso a la información pública, que entiende que adquiere especial relevancia ante los riesgos de las nuevas tecnologías
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Ministerio para la Transición Ecológica a facilitar el acceso al código fuente con el se rige la aplicación informática Bosco, desarrollada por el Gobierno para que las empresas comercializadoras de energía eléctrica determinaran quiénes debían verse beneficiados por el bono social. La fundación ciudadana Civio lo reclamó a la Administración ante las disfunciones detectadas a la hora de su concesión, porque se dejaba fuera a personas que cumplían los requisitos, como las viudas o las familias numerosas, y, en cambio, se concedía a quien no.
La reclamación del algoritmo de la aplicación desarrollada por Transición Ecológica, no obtuvo respuesta, pese a que Civio argumentaba que "sin acceso al código fuente es imposible o, al menos, de una dificultad extrema, tener conocimiento de los parámetros utilizados para el reconocimiento de esos derechos", porque el programa no contempla intervención alguna de la Administración en el proceso de reconocimiento de la condición jurídica de consumidor vulnerable, sino que es él mismo el que toma la decisión.
La trascendencia de la sentencia dada a conocer este miércoles va mucho más allá del caso en concreto recurrido en relación con esta aplicación, porque establece la importancia de facilitar los códigos fuente para cumplir con el derecho de acceso a la información pública, que "adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías".
