La renuncia de Aragonès reabre el debate sobre los salarios de los expresidents

Los sueldos de los expresidents, tanto de la Generalitat como del Parlament, llevan años en el punto de mira de los partidos políticos. En la pasada legislatura, el PSC, entonces en la oposición, junto con Comuns y Ciutadans, impulsaron varias propuestas para limitar estas retribuciones centrando el foco especialmente en los expresidents del hemiciclo, que nunca se debatieron por adelantos electorales. Estas iniciativas surgieron a tenor de la imputación -ahora ya con sentencia firme- de la expresidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

Pasado este revuelo, los socialistas, ya desde el Govern, aseguran ahora que "en estos momentos" no consideran necesario "modificar la ley" de los expresidents, regulada por el 'Estatut dels expresidents de la Generalitat [también es extensivo a los del Parlament]'. Así lo explicó el martes la portavoz y consellera Sílvia Paneque desde el Palau de la Generalitat al valorar el anuncio del expresident Pere Aragonès de renunciar a su retribución para dedicarse a la empresa familiar, es decir, al sector privado. Paralelamente, a pocos kilómetros y en el Parlament, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Elena Díaz, afirmó que su partido está "dispuesto a debatir" una actualización de la normativa sobre estas retribuciones para adaptarlas a la realidad actual, tanto para los exdirigentes de la Generalitat, como del Parlament.

El anuncio de Aragonès obligó también al resto de partidos a posicionarse, volviendo a avivar un debate que quedó pendiente en la pasada legislatura. ERC agradeció el "gesto" de Aragonès y recordó que las retribuciones "no son de por vida" gracias a una reforma impulsada por su propio partido en 2015. El PPC, por su parte, apostó por "una revisión a fondo" de estas pensiones vitalicias, que considera "desajustadas a la realidad de la ciudadanía" y los Comuns insistieron en que existe una reforma pendiente y subrayaron que estas prestaciones "no se pueden compaginar con actividades privadas". Pero el partido más contundente fue la CUP, que reclamó directamente "retirar" las retribuciones a los expresidents, que considera un "sinsentido".

¿Qué dice la ley?

Actualmente, los exjefes de la Generalitat y el Parlament tienen dos derechos económicos una vez cesan en el cargo. Primero, pueden cobrar el 80% de su sueldo durante la mitad del tiempo que estuvieron en ejercicio, con un mínimo de una legislatura, es decir, al menos cuatro años tras dejar el cargo aunque hubieran estado solo un día. Además, una vez jubilados, pueden percibir una pensión vitalicia del 60% del sueldo, siempre que hayan ejercido como president al menos dos años.

En el caso de Aragonès, que fue el president más joven desde la restauración de la democracia -llegó al cargo con 38 años y lo dejó con 41-, podría haber cobrado tres años más de sueldo, pero después no habría percibido nada hasta su jubilación, dentro de unos 20 años. Un hecho inédito en la historia moderna, ya que el resto de expresidents dejaron el cargo mucho más cerca de la edad de jubilación. Pero no es el único que ha renunciado a esta retribución: el expresident José Montilla también anunció en 2020 que prescindiría del salario para incorporarse al Consejo de Administración de Enagás, una empresa regulada por el Gobierno. De hecho, Montilla ya había renunciado a la retribución en 2011, un año después de dejar la presidencia, cuando fue designado senador. En 2020, al dejar el escaño, volvió a cobrarla durante unos meses hasta su marcha definitiva a Enagás.

El argumento de los socialistas, como explicó Díaz, y que ya había defendido el PSC en el pasado, es que la legislación vigente "tenía sentido" en 1988, cuando muchos dirigentes implicados en la lucha antifranquista no habían cotizado lo suficiente o dedicaban casi toda su vida a la política, como en el caso de Jordi Pujol. Ahora, sostienen desde el PSC, la situación es muy distinta y estas prestaciones deben revisarse con "rigor y serenidad". En su momento, el grupo parlamentario socialista, entonces liderado por la actual consellera de Economia, Alícia Romero, propuso derogar la ley para los expresidents del Parlament y aplicar una disposición transitoria para reducir gradualmente los salarios de quienes los percibían entonces.

Un debate aún abierto

El debate quedó pendiente en el pasado mandato por la caída de la legislatura, pero también porque nunca logró consenso. Entonces, ERC y Junts se mostraron escépticos, considerando que las propuestas se hacían "ad hoc" por el caso Borràs, quien ya renunció a ese salario antes de su condena firme por el Tribunal Supremo, dictada en febrero de este año. Además, reprocharon al PSC que en su momento solo buscara eliminar las prestaciones a los presidentes del Parlament, sin tocar las de los del Govern.

Por ahora, la única iniciativa registrada en la Cámara catalana que va en un sentido parecido es la de los Comuns, que en otra línea pretende eliminar estas pagas a todos los expresidents con condena firme por corrupción. El martes, sin embargo, el portavoz David Cid aclaró que, de momento, no está previsto reactivar esta propuesta, aunque sí contemplan retomarla a lo largo de la legislatura.