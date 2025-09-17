Illa defiende en Madrid la inmersión lingüística y carga contra los "discursos extremistas" que "atacan la convivencia"

Salvador Illa aprovechó este miércoles el acto de la Diada celebrado en Madrid para llevar a cabo una cerrada defensa del modelo lingüístico presente en las escuelas de la comunidad autónoma que preside, una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulase varios artículos del decreto que blinda el catalán en las aulas.

“La convivencia es lo que se vive cada día en las escuelas catalanas. Por eso defendemos nuestro modelo lingüístico. Ha construido convivencia en las últimas décadas y no podemos permitir su politización por parte de nadie”, dijo el president en la sede de la Delegació del Govern en Madrid, durante un acto en el que desgranó su concepto de convivencia ante una nutrida representación del Ejecutivo central. Entre otros, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

“La convivencia es el bien más preciado que tenemos, la demostración más hermosa de los valores humanos. Desgraciadamente, la convivencia es atacada sin complejos por los discursos extremistas que recorren España y el mundo”, dijo Illa, que tras el varapalo judicial anunció que pensaba recurrir la sentencia.

La ruptura con el ‘procés’

El líder del PSC mantuvo una larga jornada en Madrid. A primera hora, protagonizó un diálogo junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, con quien el Gobierno de Pedro Sánchez no guarda la mejor de las relaciones. Pero Illa, católico practicante, se esforzó en todo momento en tender puentes.

Después, ya por la tarde, acudió a la Delegació del Govern para celebrar la Diada, al igual que hizo el año pasado, rompiendo con la tónica durante los años del ‘procés’ independentista, cuando los distintos presidents de la Generalitat, de Carles Puigdemont a Pere Aragonès, pasando por Quim Torra, evitaban participar en este acto en Madrid.

“Convivencia es reconocer nuestra pluralidad y participación política. Este es el camino que ha elegido Catalunya y el que voy a defender con todas las consecuencias -concluyó Illa-. La mayoría de catalanes queremos mirar hacia adelante. No queremos dar ningún paso atrás. Queremos una Catalunya de todos y con todos, en la que celebremos nuestras diferencias como un valor”.