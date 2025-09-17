Hacienda se abre a asumir el calendario de ERC para la cesión del IRPF si se asegura un traspaso “progresivo”

El Gobierno cierra la puerta a un traspaso integral del IRPF, como plantea ERC en su proposición de ley para que Catalunya recaude este tributo. Se trata de una posición que fuentes de Hacienda califican de “máximos” y sitúan como una línea roja. A lo que se abren es a encajar un traspaso “progresivo” y remarcan que esta palabra es muy importante. Si se produjesen avances en este sentido por parte de sus interlocutores, las mismas fuentes conocedoras de las negociaciones lazan un guiño para intentar desbloquear esta carpeta al asegurar que estarían en condiciones de asumir la fecha puesta sobre la mesa por los republicanos. En su propuesta, ERC plantea un despliegue que comenzaría en 2027 y finalizaría en 2029.

El choque por la financiación singular entre el Gobierno y ERC, tras calificar Hacienda el planteamiento de ERC para la gestión del IRPF como “inasumible”, llevó a Oriol Junqueras a elevar el órdago avisando que sin acuerdo no habrá Presupuestos. "Si ellos considerasen inasumibles cuestiones que son fundamentales para el país y para la gente de nuestro país, pues es evidente que también serán inasumibles para nosotros cuestiones que para ellos son relevantes como los presupuestos", advirtió el pasado lunes el líder de los republicanos durante una entrevista en TV3.

Desde la Generalitat admitieron después las diferencias con el departamento que dirige María Jesús Montero y mantuvieron su posición a favor de que Catalunya recaude el 100% de este tributo. “El modelo está claro: recaudar progresivamente el 100% del IRPF y ordinalidad, además de la solidaridad. Este es el objetivo que perseguimos, el marco de juego”, defendió el martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras admitir que hay momentos en una negociación en que se tiene que trabajar para llegar a acuerdos". El president de la Generalitat, Salvador Illa, trataba ayer de rebajar la imagen de colisión para enmarcar las diferencias en “un trabajo complicado, complejo, que estamos haciendo".

En el Gobierno son conscientes que el acuerdo en la financiación singular es una carpeta fundamental para ERC y tratan de rebajar tensiones, aun sin dejar de visibilizar sus líneas rojas. “Es un tema de progresividad y cómo se hace esa progresividad”, subrayan. Para el Ejecutivo también es fundamental allanar la negociación de los Presupuestos de 2026. Se trataría de los primeros de la legislatura y darían más garantías a Pedro Sánchez para poder agotar su mandato hasta 2027.

En este tira y afloja, ni siquiera hay avances con los grupos respecto a la senda de déficit, el primer paso para elaborar las cuentas públicas. La pretensión de que los objetivos de déficit se debatan en el Congreso antes de que finalice el mes de septiembre se complica, habida cuenta de que antes deberán llevarse a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que todavía no se ha convocado.

En el Ejecutivo avanzan que están dispuestos a dar más capacidad de déficit a las comunidades autónomas. Sin embargo, en su determinación de presentar los Presupuestos, aseguran que si no se aprueba la nueva senda de estabilidad seguirán adelante con el proyecto de Presupuestos bajo la arquitectura de la actual. Presentarlos aun sin tener atados antes los votos es una “decisión política” sobre la que no se piensa dar marcha atrás, según subrayan.

Propuesta de financiación autonómica

La condición de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y candidata a las próximas elecciones a la Junta de Andalucía la obliga a hacer equilibrios frente al discurso del agravio con Catalunya que agita el presidente andaluz, Juanma Moreno. Monter trabaja también de forma paralela en una propuesta alternativa para el modelo de financiación autonómico, que pretende presentarse “pronto” y con el que se busca hacer extensibles los compromisos con ERC a todas las comunidades autónomas.

Un modelo que tildan de federal y bajo la piedra angular de la defensa de la solidaridad interterritorial. De puertas hacia adentro, el Gobierno debe cuadrar el círculo también con los líderes territoriales del partido, que más allá del siempre crítico Emiliano García-Page han avisado sobre su rechazo a cualquier propuesta que ponga el riesgo el principio de igualdad. De hecho, uno de los principales elementos del modelo de financiación autonómico aprobado por los socialistas en su último congreso se sustentó en “compatibilizar solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singulares”.