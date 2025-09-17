Inmigración
La fiscal superior de Madrid alerta de que "radicalización" del debate político favorece los ataques contra menores migrantes
Almudena Lastra califica de "intolerable" la criminalización a este colectivo y advierte de colapso por su llegada vía Barajas
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha aprovechado este miércoles su discurso anual con motivo de la apertura de tribunales en la Comunidad para calificar de "intolerable" que se trate de criminalizar a los menores migrantes cuando muchos de ellos son víctimas de organizaciones criminales "y lo único que intentan es tener un futuro que no pueden conseguir en sus países de procedencia".
Lastra ha apuntado directamente a "la polarización del debate político y la radicalización de las posiciones ideológicas", sin citar partidos concretos, porque a su juicio "crea un clima de hostilidad hacia los colectivos vulnerables que favorece que, más tarde, se ejecuten acciones violentas contra sus miembros". La mención tiene lugar después de que este martes el Congreso protagonizara un agrio debate sobre regularización de inmigrantes a cuenta de una propuesta de Vox --apoyada por el PP-- que fue rechazada por la mayoría.
Vía Barajas
Lastra ha realizado su advertencia tras ofrecer algunos datos. Así, ha señalado que e el ámbito de protección hay que destacar el elevado número de expedientes de determinación de edad de menores extranjeros procedentes no solo de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino también, y "de manera mucho menos controlada y muy numerosa, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid". Ha señalado especialmente a vuelos procedentes Casablanca y Egipto.
Así, de los 1.937 niños y niñas adolescentes no acompañados registrados en 2024, 1.110 (casi un 57,5 %) accedieron a la Comunidad de Madrid por esta vía (fueron 399 en 2023). "Esta situación ha supuesto un verdadero colapso del sistema -ha añadido durante su discurso-. No solo de las infraestructuras aeroportuarias, sino también de los recursos destinados a acoger a estas personas, entre ellos, los centros de primera acogida.
También se ha referido a la repercusión en área sanitaria, pues se cuenta únicamente con un centro hospitalario para realizar, en su caso, las pruebas radiológicas, lo que está suponiendo retrasos de hasta 8 meses en la emisión de informes.
