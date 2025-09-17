Albiol tacha de "genocidio" los ataques de Israel: "Está perdiendo la parte de razón que pueda tener"

"Si hay un organismo de la ONU que lo dice, no seré yo quien lo desmienta". Con esta respuesta el alcalde de Badalona y exlíder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha alzado la voz para decir lo que pocos dirigentes populares han dicho hasta el momento, por lo menos públicamente: lo que está ocurriendo en Israel es un genocidio. En una entrevista en 'El Café d'Idees' de La 1, el edil ha añadido que en Gaza están pasando cosas "inadmisibles" y que son "una barbaridad", en referencia a la acción del gobierno de Benjamin Netanyahu contra los civiles.

Para Albiol, cualquiera de estas calificaciones son "evidentes". "Quien no lo reconozca es que está ciego", ha declarado, tras sentenciar que Israel "se está equivocando de estrategia" al matar a "inocentes, civiles, niños y gente mayor". El alcalde entiende que el pueblo judío puede "tener parte de razón", pero que con esta forma de actuar "está perdiendo la parte de razón que pueda tener".

Las palabras del alcalde del PP han sido, hasta el momento, de las más contundentes dentro del partido. En Catalunya, el portavoz del PPC en el Parlament y exprimer teniente de Albiol, Juan Fernández, declaró el martes que los únicos responsables de usar "civiles como escudos humanos" son los dirigentes de Hamás. Y fuera del territorio catalán, en España, son diversas las voces que no asumen un discurso común. En el otro extremo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se muestra como una defensora del gobierno de Netanyahu, al que considera "la única democracia de Oriente Próximo", tal como ha sentenciado este miércoles tras la reunión semanal del Consejo del ejecutivo madrileño.

De Albiol a Feijóo

Entre Ayuso y Albiol hay muchos otros dirigentes que se resisten a tildar de genocidio esta situación. Un día después de salir a la luz el informe de una comisión de investigación independiente de Naciones Unidas que describe que las autoridades de Israel "tienen la intencionalidad genocida de destruir total o parcialmente a los palestinos de la Franja de Gaza", el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso contra el gobierno de Netanyahu, diferenciándolo del conjunto de Israel, en la sesión de control en el Congreso de este miércoles. "La masacre de civiles debe parar en Gaza, los civiles palestinos no son terroristas, quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo que usted ha condenado". Hace tan solo una semana, el vicesecretario territorial y diputado del PP, Elías Bendodo, visitó Barcelona y dijo lo siguiente: "Israel no está en guerra contra palestina, sino contra Hamás, un grupo terrorista".

Aun así, Feijóo no ha pronunciado la palabra genocidio y se ha centrado en acusar al presidente, Pedro Sánchez, de usar las "muertes" como cortina de humo por sus casos de corrupción. Albiol no ha entrado a valorar si es o no una forma de desviar la atención, pero sí ha pedido al jefe del Ejecutivo que sea "coherente" con sus acciones. "Si nos lo creemos [que es un genocidio] que sea de verdad: reventamos la Vuelta pero seguimos comprando armas", le ha reprochado el alcalde. Pese a que Sánchez ya ha anunciado que impondrá el embargo de armas a Israel, el decreto todavía no ha sido aprobado -lo será el martes que viene-, por lo que el edil popular considera que va tarde. "Hace tiempo que [el Gobierno] habla de esto [palestina]".

Más allá de lo que recoja el informe o exprese la comunidad internacional, el porcentaje de personas que considera que Israel está cometiendo un genocidio ha pasado del 71% al 82% en tan solo un año, según el último barómetro del Real Instituto Elcano. Son cifras que no pasan desapercibidas, tampoco para Albiol, que siempre ha querido proyectarse como un político centrado, ante todo, en Badalona.