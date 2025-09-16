Este viernes
Illa comparte su modelo territorial en Vitoria en un desayuno informativo de Prensa Ibérica
El presidente de la Generalitat estará este viernes, desde las 9.30 horas, en el Gran Hotel Lakua, en una jornada en la que participará la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa este viernes 19 de septiembre en un desayuno informativo en Vitoria para compartir su modelo territorial. El foro se enmarca dentro de una gira que Illa está realizando de la mano de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', y con la colaboración de los diarios regionales del grupo y de la propia Generalitat.
El encuentro se celebrará a partir de las 9.30 horas en el Gran Hotel Lakua de Vitoria y consistirá en una intervención inicial del presidente catalán y un diálogo posterior con el director editorial de Grupo Noticias, Iñaki González, seguido de las preguntas del público. Al comienzo del acto, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, llevará a cabo una presentación del desayuno, que podrá seguirse en directo vía streaming. En los últimos meses, Illa ya ha compartido su modelo territorial en València, Vigo, Zaragoza y Pamplona.
Catalán, euskera y vivienda
El acto servirá para abordar los intereses que ambas autonomías comparten, como la oficialidad del catalán y el euskera en la UE, sobre la que ambos presidentes han hecho frente común, y las políticas de vivienda. Precisamente por eso, el mismo viernes Illa se reunirá con el lendakari, Imanol Pradales, y con el consejero de Vivienda del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso. El presidente catalán también aprovechará para visitar la sede del Grupo Mondragón.
La gira de Illa coincide en un momento en que la siempre espinosa cuestión de la financiación autonómica, que no afecta a Euskadi por disponer del concierto económico, vuelve a estar de actualidad. El presidente de la Generalitat ha defendido en todas sus intervenciones que el modelo "singular" que defiende Catalunya está alejado de la "confrontación territorial" y es exportable al resto de territorios que lo deseen porque España necesita reformar el sistema de financiación que está caducado, pero respetando siempre la "solidaridad" entre las autonomías.
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- Puigdemont acusa a Illa de querer una Catalunya 'sometida' y donde solo el castellano sea 'obligatorio
- Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
- Junts advirtió al PSOE de que rompería la relación si no asegura el regreso de Puigdemont y cumple ya los acuerdos
- RTVE traslada a la organización de Eurovisión que España saldrá del festival si participa Israel
- La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. '¿Qué estamos buscando?
- Hacienda prepara su alternativa a la financiación singular de Catalunya ante la propuesta “inasumible” de ERC