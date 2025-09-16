Illa comparte su modelo territorial en Vitoria en un desayuno informativo de Prensa Ibérica

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa este viernes 19 de septiembre en un desayuno informativo en Vitoria para compartir su modelo territorial. El foro se enmarca dentro de una gira que Illa está realizando de la mano de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', y con la colaboración de los diarios regionales del grupo y de la propia Generalitat.

El encuentro se celebrará a partir de las 9.30 horas en el Gran Hotel Lakua de Vitoria y consistirá en una intervención inicial del presidente catalán y un diálogo posterior con el director editorial de Grupo Noticias, Iñaki González, seguido de las preguntas del público. Al comienzo del acto, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, llevará a cabo una presentación del desayuno, que podrá seguirse en directo vía streaming. En los últimos meses, Illa ya ha compartido su modelo territorial en València, Vigo, Zaragoza y Pamplona.

Catalán, euskera y vivienda

El acto servirá para abordar los intereses que ambas autonomías comparten, como la oficialidad del catalán y el euskera en la UE, sobre la que ambos presidentes han hecho frente común, y las políticas de vivienda. Precisamente por eso, el mismo viernes Illa se reunirá con el lendakari, Imanol Pradales, y con el consejero de Vivienda del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso. El presidente catalán también aprovechará para visitar la sede del Grupo Mondragón.

La gira de Illa coincide en un momento en que la siempre espinosa cuestión de la financiación autonómica, que no afecta a Euskadi por disponer del concierto económico, vuelve a estar de actualidad. El presidente de la Generalitat ha defendido en todas sus intervenciones que el modelo "singular" que defiende Catalunya está alejado de la "confrontación territorial" y es exportable al resto de territorios que lo deseen porque España necesita reformar el sistema de financiación que está caducado, pero respetando siempre la "solidaridad" entre las autonomías.