Wagensberg renuncia al acta de diputado de ERC en el Parlament

Ruben Wagensberg ha renunciado a su acta de diputado de Esquerra en el Parlament, según ha avanzado RAC1 y ha podido confirmar EL PERIÓDICO. El exsecretario de la Mesa en la anterior legislatura tiene previsto volver a centrarse en el activismo por los derechos humanos. Anteriormente, ya había impulsado iniciativas como 'Casa nostra, Casa vostra' -en defensa de la acogida de refugiados- o la empresa solidaria Top Manta.

Su lugar lo ocupará previsiblemente el siguiente candidato en la lista de Esquerra es el secretario general adjunto del partido, Oriol López.

Wagensberg fue una de las voces críticas con el presidente del partido, Oriol Junqueras, durante la crisis interna que la formación vivió hace un año. Precisamente, fue uno de los dirigentes que apoyó la candidatura de Nova Esquerra Nacional, liderada por Xavier Godàs y Alba Camps. López, en cambio, es próximo a Junqueras.

El paso de Wagensberg por la Cámara catalana estuvo marcado por el hecho de que fue uno de los investigados por la causa del Tsunami, motivo que le llevó a instalarse en Suiza durante más de medio año. Pudo volver cuando la causa se archivó en julio de 2024, momento en que también se dejó de perseguir judicialmente a la exsecretaria general de ERC Marta Rovira.

El hasta ahora parlamentario republicano, que fichó por ERC como independiente tras el referéndum de 2017, ha comunicado este martes personalmente a la Mesa del Parlament su intención de dejar la política institucional, según explican fuentes presentes en la reunión.

La marcha de Wagensberg se suma a otras dos bajas. Este mes de septiembre también ha renunciado al acta el posconvergente Jaume Giró y la cupaire Laia Estrada. Sus puestos serán ocupados por la exalcaldesa de Vilassar de Mar Laura Martínez en el caso de Junts, y por Xavier Pellicer en el de la CUP. Pellicer ya fue diputado durante la legislatura anterior.