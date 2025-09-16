El Parlament celebra visitas teatralizadas por el parque de la Ciutadella para explicar la historia de la institución

Hacer el Parlament más accesible y abierto a la ciudadanía es una de las premisas que la Mesa lleva meses tratando de hacer realidad. Este viernes, 19 de septiembre, la institución tendrá la oportunidad de hacerlo de forma dinámica a través de unas visitas teatralizadas que se ofrecerán en el marco de la Setmana del Llibre en Català, que tiene lugar estos días en Barcelona.

Será la primera vez que se realizan este tipo de recorridos, que estarán abiertos al público mediante inscripción previa en la web de la organización de la Setmana del Llibre en Català. En total, hay 120 plazas disponibles, que se distribuirán en tres grupos de 40 personas. A diferencia de las visitas guiadas que ya se ofrecen a diario en el interior del Parlament, esta propuesta se desarrollará en el Parc de la Ciutadella y contará con actores que explicarán, a través de la escenificación teatral, la historia de la institución.

"Es más necesario que nunca, en este contexto, explicar y reforzar las instituciones", subrayan fuentes parlamentarias, que celebran que se inaugure por primera vez una iniciativa que sirva para dar a conocer la importancia del Parlament, así como su funcionamiento y su papel en la historia de Catalunya.

La semana pasada, con motivo de la Diada de Catalunya, la Cámara catalana ya abrió sus puertas y recibió a casi 6.000 personas que pudieron conocer su interior. Los miembros del órgano rector enseñaron la Escalera de Honor, la zona de Pasos Perdidos, la sala de reuniones de la Mesa, el despacho presidencial y el hemiciclo, entre otros. Una tradición que se repite cada año el 11 de septiembre.

Un Parlament más "participativo"

De cara al nuevo curso político, la Mesa se ha fijado como objetivo avanzar en la reestructuración de la Cámara para hacerla más participativa. Entre las propuestas en estudio figuran la creación de espacios abiertos al público, la instalación de pantallas interactivas que muestren la actividad parlamentaria en tiempo real y la conversión de la actual biblioteca en un espacio expositivo, con plafones y recursos digitales que expliquen la historia del edificio y el trabajo que se realiza en su interior, tal como explicó EL PERIÓDICO. El objetivo, insisten desde la institución, es que el Parlament gane "proximidad" y "transparencia".