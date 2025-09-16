Junts buscará que Illa avale un modelo de financiación en el Parlament que vaya más allá de lo pactado con ERC

"Ahora el PSOE dependerá de lo que haga el PSC". Así define uno de los diputados de Junts el planteamiento de la formación en el Parlament para este curso político. Los posconvergentes quieren intentar recuperar incidencia en la Cámara catalana y buscarán marcar el debate de política general, que tendrá lugar del 7 al 9 de octubre, colando su negociación con Pedro Sánchez dentro de las propuestas que se someterán a votación. Entre ellas, según varias fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, habrá una iniciativa sobre el modelo de financiación.

A pesar de ser la segunda fuerza en el Parlament, los 35 diputados a las órdenes de Carles Puigdemont no consiguen marcar la agenda política en Catalunya, ya que sus votos no son necesarios para la agenda legislativa de Salvador Illa, que tiene como socios prioritarios ERC y los Comuns. Una situación radicalmente opuesta a la que tienen el Congreso. En Madrid, a pesar de tener solo siete diputados, estos son imprescindibles para la mayoría de Sánchez.

Hasta el momento, Junts siempre había puenteado al PSC y desvinculaba por completo los pactos con el PSOE de su relación con los socialistas catalanes en el Parlament, aunque ya al inicio de la legislatura advirtieron de que veían el acuerdo de investidura de ERC con Illa incompatible con su acuerdo con el PSOE. Ahora quieren ir un paso más allá y forzarán a Illa a validar en el Parlament estos compromisos. "Veremos si el PSC es o no coherente", resume otro de los parlamentarios del partido, en un momento en el que las relaciones entre Junts y el Gobierno están en la cuerda floja.

En la última reunión en Suiza, Puigdemont avisó al PSOE de que rompería la relación si no aseguraba su regreso y cumplía los acuerdos pendientes como la oficialidad del catalán en la UE y la delegación de competencias en inmigración a Catalunya. Precisamente, este martes se ha acordado someter a votación en el Congreso la ley para el traspaso competencial, aunque el voto de imprescindible de Podemos no está asegurado, y Junts ha llegado a un nuevo acuerdo con el Gobierno sobre el uso del catalán en la nueva ley para regular la atención al cliente.

El grupo parlamentario de Junts durante su encuentro en Bruselas / Junts

Pero, en paralelo, el partido ya ha empezado a trabajar con letra pequeña de las iniciativas que someterán a votación, después de recibir instrucciones de Puigdemont durante las jornadas parlamentarias celebradas este lunes y martes en Waterloo, donde se han desplazado los parlamentarios de Junts para poder dar inicio al nuevo curso acompañados de su líder. Oficialmente, el grupo aún no quiere dar pistas sobre las cuestiones que se tratarán, pero se da por hecho que el catalán, las competencias en inmigración y hasta la petición de un referéndum con encaje 'constitucional' tendrán un papel destacado. Pero también lo tendrá el nuevo modelo de financiación, que este próximo curso cobrará un protagonismo significativo.

El concierto económico

Se trata de una demanda histórica del catalanismo y el independentismo, que también figura en el acuerdo de Bruselas entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. Sin embargo, los últimos dos años ha sido una bandera que ha enarbolado ERC prácticamente en solitario. Junts había decidido mirar desde la barrera la negociación entre republicanos y socialistas para la financiación singular, y a criticarla con dureza. "No hay un nuevo modelo de financiación, ni singular ni plural", llegó a valorar el vicepresidente de la formación, Antoni Castellà, después de que Gobierno y Generalitat pactaran las bases del nuevo modelo en una reunión bilateral el pasado mes de julio.

En el pacto firmado en la capital belga, Junts y el PSOE se limitaban a describir sus discrepancias sobre esta cuestión y se emplazaban a hablar sobre ello. Los posconvergentes avisaban de que su propuesta era una especie de concierto económico como el de Euskadi, es decir, la "cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya" a la Generalitat; mientras que el PSOE hablaba de abrir un "diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya". El contenido de las reuniones en Suiza, que ya llevan casi dos años celebrándose, no se ha publicitado nunca por ninguna de las dos partes, pero Junts siempre ha denunciado que los socialistas adquirían compromisos en el país helvético que no llegaban nunca a materializarse cuando los negociadores volvían a España.

Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament / Junts

"No se puede construir en Suiza y destruir en Catalunya. [...] El debate de política general tiene que servir para acabar con el doble discurso de los socialistas, en caso contrario, se ha acabado el tiempo. O se alinean el discurso, la estrategia y la triangulación Suiza-Catalunya-España, o no habrá más camino que recorrer en esta dirección", advirtió el lunes la portavoz de Junts, Mònica Sales, en una rueda de prensa celebrada durante la cumbre del grupo parlamentario en Waterloo. Allí, preguntada por la proposición de ley que ERC llevará al Congreso para que Catalunya recaude íntegramente el IRPF, Sales volvió a insistir que su apuesta era el "concierto económico".

El pacto de Bruselas también incorporaba otras cuestiones peliagudas para los socialistas. Por ejemplo, aseguraba que Junts propondría la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. De momento, a la espera de conocerse el contenido específico de las propuestas de resolución de Junts para el debate de política general, el Govern de Illa ha optado por pasar al ataque y ha acusado a Junts de supeditar el Parlament al Congreso. Es sorprendente que algunos grupos que siempre han defendido el autogobierno y la independencia de las instituciones catalanas ahora quieran vincular ámbitos institucionales", dejó caer la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha evitado aclarar cuál será la posición del PSC en este debate.