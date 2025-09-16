Jaume Miralles será el nuevo director general de inteligencia artificial del Govern de Catalunya

El consultor y director de cuentas Jaume Miralles será nombrado este martes como director general de inteligencia artificial de la Generalitat de Catalunya, según ha podido saber EL PERIÓDICO. El Consell Executiu lo designará este martes máximo responsable de la recién creada Direcció General d'IA, Eficiència i Dades a l'Administració, un organismo con el que el Govern de Salvador Illa promete "mejorar la calidad, eficiencia y personalización de los servicios públicos".

Ingeniero electrónico y de telecomunicaciones de formación, Miralles ha desempeñado la mayor parte de su carrera profesional en el gigante tecnológico estadounidense IBM, actualmente la 55ª compañía más valiosa del mundo. Ahí creció a lo largo de 23 años, pasando de ser consultor en proyectos con tecnología a liderar la propuesta de valor de IA de la firma para sus clientes en el Mediterráneo y a Director de Cuentas del sector público municipal en Catalunya, cargo que ha ostentado hasta ahora. También ha sido profesor asociado en La Salle y en la Inesdi Business Techschool. Antes, había sido consultor en PwC.

El Govern anunció a finales del pasado mayo que crearía una nueva dirección general específica para los retos y la implantación de la IA. Sin embargo, no ha confirmado la elección de Miralles hasta este martes, pues ha sido seleccionado a través de un concurso por méritos cuyo proceso se ha alargado durante el verano.

Jaume Miralles, nuevo director general de IA del Govern. / Ferran Nadeu

Adopción pública de la IA

La misión de la Direcció General d'IA, Eficiència i Dades a l'Administració es que, a finales de año, un 60% del personal de administración y servicios de la Generalitat —más de 36.000 personas— haya incorporado la IA a su trabajo diario. La intención del Ejecutivo del PSC es que la totalidad de los trabajadores públicos —más de 60.000— use con total normalidad esta tecnología al final de su legislatura, en 2028.

"La Inteligencia Artificial no sustituye a las personas, ayuda a hacer tareas. Las personas tienen que hacer lo que tenga más valor y dejar las más rutinarias para las máquinas. Es lo que ha pasado siempre desde que hay informática. Hoy en día nadie hace una suma a mano, usa una calculadora", resume Miralles en declaraciones a este diario.

La creación de este organismo es una de las diez primeras medidas planteadas por la comisión de expertos para la reforma de la administración (CETRA). La Conselleria de Presidència, pilotada por Albert Dalmau, ha sido la encargada de poner la nueva dirección general en marcha. La intención final es hacer que la administración pública sea más eficiente y reducir la carga burocrática de los ciudadanos. Es por ello que, en palabras de Dalmau, la Generalitat quiere hacer de la adopción de la IA generativa una "política de país".

"Ponemos la IA y los datos como elementos dinamizadores de la transformación digital de la Generalitat. Esto revierte en la ciudadanía", recalca Albert Tort, secretario de Transformació Digital de la Generalitat, que defiende que la filosofía de la Generalitat en la introducción de esta nueva tecnología es tener unos servicios públicos "más eficientes" que faciliten el trabajo a los empleados y, a la vez, esto implique una agilización de los trámites burocráticos en "beneficio de la administración y de los ciudadanos".

En los últimos cinco años, la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital ha desarrollado más de 250 proyectos de innovación con IA que representan el 65% del todos los proyectos puestos en marcha. Los modelos de IA generativa —la tecnología en la que se basan chatbots como ChatGPT, Gemini o Grok— se han aplicado en 180 proyectos, 118 de los cuales han dado lugar a una solución implementable, mientras que otros 57 ya están en la fase de producción. El presupuesto total destinado a esta apuesta es de 13,5 millones de euros, una media de 88.000 euros por proyecto de IA.