El Govern evita valorar la presencia de Israel en el Tour y en el Mobile y se centra en exigir el fin del genocidio en Gaza

El Govern de Salvador Illa sigue la estela de Pedro Sánchez y ha querido dejar claro en los últimos días su denuncia al genocidio que está cometiendo Israel sobre Gaza y la exigencia de que se frenen los crímenes contra la población. Sin embargo, no concreta en qué debe traducirse a nivel local esta denuncia, ya que mantiene la cautela y esquiva pronunciarse explícitamente sobre las protestas que motivaron la cancelación de la última etapa de La Vuelta en Madrid y no aclara tampoco qué debe pasar con el equipo de Israel en el Tour de Francia de 2026, cuya salida acogerá Barcelona, o con las empresas israelís en la próxima edición del Mobile World Congress.

"No queremos ni imaginar que de aquí a un año se esté viviendo está situación", ha respondido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha pedido "no distraerse con otras consideraciones" de la petición de que se ponga fin de forma inmediata a un genocidio reconocido por las Naciones Unidas que está provocando "consecuencias catastróficas". No obstante, en el otro lado de la plaza de Sant Jaume, el gobierno municipal de Jaume Collboni sí que ha sido claro cuando su concejal de Deportes, David Escudé, ha pedido explícitamente que el equipo de Israel sea excluído de la competición.

Es "legítimo cuestionar"

En todo caso, la consellera ha asegurado que es "legítimo cuestionar y reflexionar" en estos momentos sobre si debe permitirse o no la participación de países que están vulnerando los derechos humanos, pero no ha dilucidado si eso debe suponer un veto a las empresas israelís que acuden al Mobile -y que Netanyahu ya ha alentado a que no participen- o rescindir contratos de las universidades con centros de investigación de Israel. Por ahora, la consellera de Universitats, Núria Montserrat, ha defendido que deben mantenerse para no lesionar a los investigadores.

"Tenemos que estar al lado de las instituciones europeas para reclamar que pare este genocidio", ha insistido Paneque pese a no entrar en concreciones sobre cómo debe traducirse la denuncia que hace el Govern. Antes de arrancar la rueda de prensa de este martes ha reclamado que "no se puede negar ni contemporizar ni edulcorar" un conflicto que acumula ya un balance de 63.000 muertes, una "amenaza constante de limpieza étnica"", dos millones de desplazados y 250.000 personas en riesgo de morir de hambre.