El Govern admite el choque con Hacienda por la financiación y defiende que Catalunya debe recaudar el 100% del IRPF

"Hay momentos en una negociación en que se tiene que trabajar para llegar a acuerdos". Con esta afirmación, mesurada para que no sea entendida como un desacuerdo irreconciliable, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha reconocido que están tratando de deshacer el nudo de la financiación singular con el Ministerio de Hacienda, que ve "inasumible" que Catalunya recaude el 100% del IRPF y está ultimando una propuesta alternativa.

Para el Executiu de Salvador Illa, no obstante, no puede haber medias tintas con esta cuestión, puesto que el apoyo de ERC en asuntos tan cruciales para la legislatura catalana como los presupuestos depende de no moverse ni un ápice de lo acordado. Más aún cuando los republicanos ya han acabado aceptando un retraso de dos años, hasta 2028, para que la Agència Tributària de Catalunya esté recaudando íntegramente el IRPF.

El modelo está claro: recaudar progresivamente el 100% del IRPF y ordinalidad, además de la solidaridad. Este es el objetivo que perseguimos, el marco de juego Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

"El modelo está claro: recaudar progresivamente el 100% del IRPF y ordinalidad, además de la solidaridad. Este es el objetivo que perseguimos, el marco de juego", ha reafirmado Paneque evidenciando que, por ahora, no se encuentra la partitura para estar en total sintonía con el ministerio que dirige María Jesús Montero. Pese a ello, el president de la Generalitat está convencido de que acabará llevándose el gato al agua porque cuenta con la palabra de Sánchez. Serán escrutados los términos en los que el presidente pueda referirse a este asunto el próximo domingo en la Fiesta de la Rosa del PSC.

Una situación incómoda

Sea cual sea el desenlace, al Govern le toca capear una situación incómoda, porque si algo no quiere Illa es ningún tipo de fricción con el Gobierno de Pedro Sánchez, de quien es su fiel escudero. Este lunes, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, recordó que el modelo pactado con los republicanos "es vigente" porque, además, fue rubricado por la propia cúpula del PSOE. Una suerte de recordatorios con los que los socialistas catalanes tratan de esquivar que suenen a exigencia.

De ahí que la portavoz haya tratado de quitar hierro al desencuentro sobre dos puntos cruciales como la capacidad de recaudación de la hacienda catalana y la ordinalidad, que ha enmarcado como una fase más lógica y comprensible en una negociación sobre un cambio estructural de la financiación autonómica. Paneque ha asegurado que "no es contradictorio" que haya "otras propuestas" encima de la mesa -en referencia a la que está redactando Hacienda- con el hecho de que el Govern se mantenga firme en los términos de financiación suscritos con ERC y en lograr la "plena capacidad normativa" para recaudar impuestos.

"Estamos haciendo un trabajo responsable, continuado, con mucho esfuerzo para garantizar una financiación justa y cumplir los acuerdos. Mantenemos nuestros objetivos", ha insistido dando a entender que no podrá ser asumible para la Generalitat una propuesta que relegue los pilares de la singularidad. Eso sí, comprenden que el ministerio reclame un margen para poder ajustar el modelo al resto de comunidades.

Sin fecha para los presupuestos

ERC continúa señalando que si no se avanza es, principalmente, porque a Montero no le interesa que se hagan concesiones a Catalunya cuando está a las puertas de afrontar la campaña andaluza, en la que es candidata por el PSOE. Y mientras no se resuelva el disenso, si es que se logra un punto de encuentro entre las tres partes, mantendrá frenada la negociación de los presupuestos tanto en Catalunya como en el Estado.

Eso explica por qué Paneque ha esquivado, una vez más, poner una fecha a la presentación de las cuentas del Govern para 2026. Parapetándose en que todavía se está en fase de elaboración interna, la portavoz ha asegurado que aún no se está en condiciones de hablar de calendario. Ni siquiera aclara si se cumplirá con el objetivo fijado por ley de presentar el anteproyecto de presupuestos antes del 15 de octubre. Y es que el Govern quiere que, cuando lo haga público, haya agua en la piscina con sus socios prioritarios.