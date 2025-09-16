La relación con Puigdemont
El Govern acusa a Junts de supeditar el Parlament al Congreso y no aclara si el PSC apoyará sus pactos con Sánchez
La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, reprocha al partido de Puigdemont que acuse a los socialistas catalanes de "sucursalismo" y ahora sea él quien "mezcle" instituciones
Junts presiona a Sánchez y fuerza a Illa a validar en el Parlament los pactos con el PSOE
Junts advirtió al PSOE de que rompería la relación si no asegura el regreso de Puigdemont y cumple ya los acuerdos
Para el Govern, la nueva estrategia de Junts de amenazar con romper con el Gobierno de Pedro Sánchez si el PSC no rubrica en el Parlament todos los pactos suscritos en Suiza con el PSOE tiene un efecto búmeran, porque se pone en entredicho la petición que ha hecho siempre el partido de Carles Puigdemontde que no se supediten las instituciones catalanas a las españolas. En eso ha hurgado precisamente desde el atril la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha recordado con ironía que después son los socialistas catalanes los que tienen que aguantar acusaciones de "sucursalismo".
A la espera de que Junts plasme por escrito su triangulación Suiza-Madrid-Barcelona en las propuestas de resolución que presentarán en el debate de política general que arrancará el 7 de octubre, el Govern ha optado por no mojarse sobre el sentido de su voto y recordar que "las discusiones sobre el autogobierno de Catalunya" se discuten, negocian y acuerdan en el Govern y en el Parlament.
"Es sorprendente que algunos grupos que siempre han defendido el autogobierno y la independencia de las instituciones catalanas ahora quieran vincular ámbitos institucionales", ha dejado caer la portavoz en lo que ha sido un claro dardo a Junts. Y es que, en sus intervenciones en el Parlament, el presidente del grupo posconvergente, Albert Batet, no faltan nunca las críticas al "sometimiento" que atribuye a Illa respecto a la Moncloa.
De partida, en el Executiu quitan hierro a la amenaza verbalizada por Junts porque su principal objetivo es, de nuevo, que en ese pleno opere la mayoría con ERC y Comuns a las puertas de la negociación de los presupuestos de 2026. Además, si se trata de suscribir acuerdos como trabajar por la oficialidad del catalán en la Unión Europea o el traspaso de las competencias en inmigración, no sería un gran problema para el PSC. Illa ha defendido explícitamente y sin matices cada pacto del PSOE con Puigdemont.
El PSC lo ve "fácilmente asumible"
La propia portavoz del partido en el Parlament, Elena Díaz, ha respondido que, si se es fiel a la agenda de lo firmado hasta ahora, esas propuestas de resolución serían "fácilmente asumibles" y que, a la espera de que se ponga negro sobre blanco, "no tendría que haber inconveniente" en votarlas a favor, informa Carlota Camps. Pero está por ver la letra pequeña, especialmente lo que pueda presentar Junts en materia de financiación para hacerse un hueco en el foco sobre esta cuestión que capitaliza ERC en la cámara catalana, motivo por el que el Govern se ha mostrado más cauteloso que el PSC.
Eso sí, para no dejar lugar a dudas, Paneque ha subrayado a conciencia que desde la Generalitat "suscriben" la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para la "concordia" con Catalunya y que la ley de amnistía es un ejemplo de ello. "Pero mezclar debates, no", ha sentenciado.
Después de la reunión de hace dos semanas de Illa y Puigdemont, el Govern no escondió que esperaba que ese encuentro desbrozara el camino para reforzar los vínculos con Junts en algunas materias en las que persigue grandes consensos, como en la defensa del catalán y la reivindicación de la financiación. El debate de política general será la prueba del algodón de si se logra o si, por el contrario, se convierte en un episodio más de desencuentro.
