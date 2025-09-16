El Gobierno y Junts pactan cambios en la ley de atención al cliente para reforzar el derecho a ser respondido en catalán

El Gobierno y Junts han acordado diversas modificaciones al Proyecto de Ley de Atención al Cliente para garantizar que se respeten los derechos lingüísticos de los clientes. Entre las enmiendas acordadas, que deben ratificarse en ponencia, el partido de Míriam Nogueras destaca la obligatoriedad de realizar cursos de catalán para los trabajadores de los servicios de atención al cliente o la sustitución de la obligación de responder como mínimo en castellano por la de hacerlo en la lengua oficial en la que se haya dirigido el usuario. "Estas medidas suponen un cambio de paradigma, ya que anteponen el derecho del consumidor a ser atendido en catalán, sin que ello dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación", ha señalado Junts en un comunicado.

Según destaca la formación independentista, cualquier empresa con más de 250 trabajadores o que tenga más de 50 millones de euros de facturación anual deberá aplicar las medidas de atención en catalán. Esto afectará, entre otras, a las compañías eléctricas y de suministros, las telefónicas, las aerolíneas, los servicios postales, los bancos, las aseguradoras o las plataformas de entretenimiento.

"El acuerdo alcanzado con el Gobierno permite asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas y evita la invasión de competencias propias de la Generalitat de Catalunya gracias a la introducción de una disposición adicional en este sentido", remarca la formación.

Un pacto forjado después de que Junts sostuviera que el PSOE está en "prórroga" y que no avalaría ninguna medida que no siguiera el cumplimiento de los acuerdos en Suiza. De hecho, el partido amenazó el lunes con romper la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez si el president Salvador Illa no valida todos los acuerdos Junts-PSOE en el Parlament, durante el debate de política general que arrancará el 7 de octubre.