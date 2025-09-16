La Generalitat empieza a formar a sus trabajadores para que todos usen la IA antes de 2028

Buscar información entre centenares de normas, anonimizar textos con datos personales o simplificar y hacer más entendedoras las comunicaciones con la ciudadanía; son algunas de las funciones que la Generalitat de Catalunya quiere empezar a hacer con Inteligencia Artificial. El objetivo es "automatizar" las tareas más "engorrosas" para que no tengan que hacerlas directamente los trabajadores públicos y poder liberar a estos empleados para que se centren en todo aquello que requiera de un mayor "valor" añadido. Así explica el nuevo director general de Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades a l'Administració, Jaume Miralles, -que se entrena en el cargo este martes, como ha avanzado EL PERIÓDICO- la misión que le ha encargado el Govern de Salvador Illa.

El objetivo del departamento que dirigirá es que el 100% de los trabajadores públicos de la Generalitat usen la IA en su día a día antes de que termine la legislatura, es decir, en 2028. De momento, se ha empezado a formar a unos 300 trabajadores de cuatro departamentos distintos -Presidència, Drets Socials, Cultura y Territori-, pero la intención es que antes de terminar el año un 60% del personal ya haya adoptado algunas de estas herramientas tecnológicas en su cotidianidad.

"La Inteligencia Artificial no sustituye a las personas, ayuda a hacer tareas. Las personas tienen que hacer lo que tenga más valor y dejar las más rutinarias para las máquinas. Es lo que ha pasado siempre desde que hay informática. Hoy en día nadie hace una suma a mano, usa una calculadora", resume Miralles en declaraciones a este diario en su estreno.

De momento, la acogida de los trabajadores que están haciendo las formaciones es "positiva", según el Govern, lejos de la polémica que ha generado la introducción de esta tecnología en algunos países -Albania acaba de presentar la primera ministra creada con IA, algo que ha indignado a la oposición-. "Es como un copiloto, te ayuda a hacer el trabajo, pero detrás siempre tiene que haber la inteligencia humana", resume Mireia Climent, una de las participantes en las formaciones. Las clases actuales consisten en aprender a crear "agentes" -bots- para que hagan unas tareas determinadas, como anonimizar un texto para eliminar todas las referencias personales. La clave es crear unas buenas instrucciones, explican, para que la IA haga este trabajo minimizado el margen de error.

Trabajadores de la Generalitat empiezan a usar la IA para sus funciones. / Ferran Nadeu

La opinión es compartida por otro de sus compañeros, Abel Quirós, que cree que una herramienta para "acceder más rápidamente a la información" le puede ayudar a ser "más eficiente" y a mejorar su "productividad". Justamente, la voluntad del Govern es que los trabajadores puedan liberarse de las funciones más laboriosas, como por ejemplo analizar punto por punto si una solicitud cumple todos los requisitos técnicos para acceder a una subvención para un vehículo eléctrico, o ver si los cambios en los estatutos que ha hecho una entidad deportiva se ajustan a la normativa. "En lugar de leer un manual de aplicación de subvenciones de 100 páginas, se podrá encontrar la información de forma mucho más rápida", celebra Quirós.

Esto facilita el día a día de los trabajadores, pero también hace que los tiempos de respuesta de la administración sean más cortos. Precisamente, la introducción de la IA forma parte del plan de transformación de la administración pública del Govern, uno de los principales objetivos de su mandato. En total, se prevé diseñar hasta 120 procedimientos administrativos incorporando técnicas de automatización de IA para reducir al máximo los tiempos de espera. Solo para poner un ejemplo, las ayudas al coche eléctrico actualmente tardan 395 días en concederse, y el objetivo es que se haga en 182 días.

"Ponemos la IA y los datos como elementos dinamizadores de la transformación digital de la Generalitat. Esto revierte en la ciudadanía", recalca Albert Tort, secretario de Transformació Digital de la Generalitat, que defiende que la filosofía de la Generalitat en la introducción de esta nueva tecnología es tener unos servicios públicos "más eficientes", pero buscando la mejor "calidad" y siempre haciendo un uso "responsable" de este avance. En resumen, explica el Govern, se trata de usar la IA en "beneficio de la administración y de los ciudadanos".