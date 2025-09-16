Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comicios autonómicos

Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. / EP

EP

Palencia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
  2. Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
  3. Puigdemont acusa a Illa de querer una Catalunya 'sometida' y donde solo el castellano sea 'obligatorio
  4. Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
  5. Junts advirtió al PSOE de que rompería la relación si no asegura el regreso de Puigdemont y cumple ya los acuerdos
  6. RTVE traslada a la organización de Eurovisión que España saldrá del festival si participa Israel
  7. La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. '¿Qué estamos buscando?
  8. Hacienda prepara su alternativa a la financiación singular de Catalunya ante la propuesta “inasumible” de ERC

El Gobierno y Junts pactan cambios en la ley de atención al cliente para reforzar el derecho a ser respondido en catalán

El Gobierno y Junts pactan cambios en la ley de atención al cliente para reforzar el derecho a ser respondido en catalán

Felipe VI denuncia la "crisis humanitaria insoportable" que sufre Gaza en sus primeras palabras en Egipto

Felipe VI denuncia la "crisis humanitaria insoportable" que sufre Gaza en sus primeras palabras en Egipto

La Comisión de Venecia en España: grupos tan dispares como ERC y Hazte Oír trasladan a los expertos europeos su visión sobre la justicia

La Comisión de Venecia en España: grupos tan dispares como ERC y Hazte Oír trasladan a los expertos europeos su visión sobre la justicia

Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

El TSJM obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa

El TSJM obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa

Junts somete la delegación de migración a Catalunya a la votación del Congreso para mantener viva la polémica ley

Junts somete la delegación de migración a Catalunya a la votación del Congreso para mantener viva la polémica ley

Un juez que coincidió en Justicia con Dolores Delgado asume la causa en la que se investiga a González Amador

Un juez que coincidió en Justicia con Dolores Delgado asume la causa en la que se investiga a González Amador

El Govern acusa a Junts de supeditar el Parlament al Congreso y no aclara si el PSC apoyará sus pactos con Sánchez

El Govern acusa a Junts de supeditar el Parlament al Congreso y no aclara si el PSC apoyará sus pactos con Sánchez