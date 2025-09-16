Comuns y CUP exigen a Illa que rompa las relaciones con Israel y ERC pide a Europa que frene el genocidio

Después de que este martes una investigación independiente de Naciones Unidas haya concluido que Israel ha cometido y está cometiendo un genocidio en Gaza, es difícil para cualquier partido político evitar emplear este término o incluso negarlo. Todos los grupos parlamentarios que han salido esta jornada a ofrecer su habitual rueda de prensa desde la Cámara catalana se han referido así a la ofensiva desplegada por el gobierno de Benjamin Netanyahu contra el pueblo palestino, salvo PP y Vox, que lo siguen negando; y Junts y Aliança Catalana, que no han comparecido.

No basta con "decir lo evidente" y señalar lo que está "a ojos de todos", como han subrayado la diputada de la CUP, Laure Vega, y el de los Comuns, David Cid, ni con poner nombre a estos crímenes, algo que desde hace tiempo ya hacen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del Executiu, Salvador Illa, al calificarlos de "genocidio". Es igualmente necesario "romper las relaciones comerciales y diplomáticas" y aplicar un “embargo de armas” real. Así lo han exigido ambos partidos al Ejecutivo, que si bien asumen que el discurso de ambos gobiernos es el que debe ser, han advertido de que todavía se puede ir más lejos. "Es el mínimo exigible en cualquier democracia", ha deslizado Vega. Y en la misma línea se ha pronunciado Cid: "La situación es dramática, no podemos callar ni dejar de luchar" .

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella. / Nico Tomás / ACN

Una mano dura que recae principalmente en la acción de los gobiernos, especialmente el de Sánchez, pero que, de acuerdo con la visión de ERC, tiene tambiémn su responsabilidad en la comunidad internacional y en Europa. "Las instituciones y los Estados deben reaccionar: es una interpelación directa a la UE para que lidere esta respuesta y cese cualquier actividad de bombardear", ha dicho la portavoz republicana, Ester Capella, tras referirse como "genocidio" a la actuación de Israel contra los gazatíes, como ya han hecho las Naciones Unidas. "La comunidad internacional no puede quedar paralizada ante esta situación", ha añadido.

El informe de la comisión, encargada por el Consejo de Derechos Humanos, señala que, tanto las autoridades israelíes como sus fuerzas de seguridad, "tienen la intencionalidad genocida de destruir total o parcialmente a los palestinos de la Franja de Gaza". Una realidad que tanto PP como Vox han vuelto a negar este martes. El portavoz popular, Juan Fernández, ha asegurado que solo Hamas, el grupo terrorista que controla la Franja, es responsable de los crímenes contra civiles. "Quien usa a las víctimas [civiles] como escudos humanos es Hamás", ha declarado.

La comparecencia de cuatro consellers

Más allá de las operaciones que puedan desplegarse tanto a nivel europeo o internacional, como español, los Comuns han puesto sobre la mesa que sea el mismo Govern, desde Catalunya, el que empiece a actuar para "evitar normalizar las relaciones con Israel". Por ese motivo, el partido ha registrado la comparecencia de cuatro consellers para que, desde sus ámbitos de actuación, apliquen medidas para vetar y arrinconar al gobierno israelí. El primero es el titular de Esports, Berni Álvarez, al que exigen que no permita participar a los equipos con vínculos con el Estado genocida participar en actividades deportivas catalanas.

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, este viernes en el Parlament. / ACN

Lo mismo que le piden a la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, para que cese todas las colaboraciones con centros de estudio relacionados con Israel. La jefa del Departament dijo el domingo que se podían empezar a tomar medidas en ese sentido, pero sin romper las actuales relaciones con los investigadores y las universidades de Israel. Unas declaraciones que Cid ha tildado de "chocantes" y "sorprendentes".

También pedirán que rinda cuentas sobre su plan de acción respecto al gobierno de Netanyahu los consellers de Presdiència y de Unió Europea i Exterior. A Albert Dalmau le instan a tomar "medidas" para que Israel no participe en grandes eventos en Catalunya como el Mobile World Congress -el país ya canceló hace tres días su asistencia- o el Smart City Congress. Y para Jaume Duch exigen que explique "qué gestiones está realizando" para garantizar la "seguridad" de los ciudadanos catalanes que se embarcan en las flotillas que pretenden romper el bloqueo con la Franja.