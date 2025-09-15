Tras las protestas en La Vuelta
Illa celebra "la firmeza" de Sánchez ante el genocidio en Gaza: "Sin valores un país no tiene futuro"
El president de la Generalitat reprocha a PP y Vox la "insensatez" de seguir "negando la realidad"
La Vuelta se convierte en una manifestación propalestina en Madrid
Pedro Sánchez expresa su "orgullo" por las protestas propalestinas en la Vuelta a España
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a romper una lanza a favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las protestas propalestinas que este domingo motivaron la suspensión de la última etapa de La Vuelta en la Comunidad de Madrid. "Celebro su firmeza y coherencia", ha asegurado durante la inauguración de unas jornadas organizadas por Europa Press en un momento en el que el PP y Vox señalan al presidente como responsable de que no pudiera culminarse esta competición deportiva en el que participaba el equipo de Israel.
"El mundo parece adentrarse en la deshumanización. Un país está hecho de tangibles y de intangibles, y sin valores un país no tiene futuro", ha defendido Illa. El president no ha hecho una referencia explícita a las movilizaciones, pero ha dado a entender que las considera justificadas. "Lo de Gaza es un genocidio, no se puede ir contra la realidad, negarlo es insensato", ha asegurado, además de reprochar a la derecha y a la extrema derecha que se empeñen en dar la espalda a esa realidad.
Illa ha enumerado las cifras que retratan las hostilidades de Israel sobre Gaza: más de 63.000 fallecidos, 150.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición y dos millones de desplazados. "Las cosas hay que decirlas por su nombre. Los valores son lo último que no tenemos que perder jamás", ha hecho hincapié.
Financiación y aeropuerto
En el marco del título de las jornadas, que llevan por nombre 'Catalunya hacia el futuro', el president de la Generalitat ha hecho referencia a los grandes retos que el Govern tiene en sus manos. Uno de los más difíciles es el de la mejora de la financiación, que ha vuelto a defender que debe adaptarse a la singularidad de Catalunya. "No queremos privilegios, once contra once y el árbitro neutral", se ha limitado a decir sin profundizar sobre las diferencias irresueltas en estos momentos con ERC y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trata de superar elaborando una propuesta alternativa.
También ha hecho mención a la ampliación del aeropuerto de El Prat como una infraestructura que considera imprescindible para la economía catalana. "Haremos el aeropuerto más sostenible del sur de Europa", ha prometido con el argumento, una vez más, de que es compatible el proyecto con el respeto al medio ambiente.
