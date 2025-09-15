El PSC recuerda a Montero que la propuesta de financiación pactada con ERC y ratificada por la dirección del PSOE "es vigente"

El Govern de Salvador Illa sabe que se la juega con la financiación singular. Que, o avanza en este flanco, o no podrá contar con el apoyo de ERC para mantener la estabilidad en Catalunya. Es por ello que, a la espera de que el Gobierno haga pública su propuesta, considera "vigente" a pies juntillas el modelo pactado con ERC, que pasa por que la Generalitat recaude la totalidad del IRPF, y recuerda que se trata de un acuerdo que fue bendecido por el PSOE.

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha tratado de quitar hierro a las discrepancias que emergen entre los republicanos y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, como explica EL PERIÓDICO, ultima una propuesta alternativa a la de los republicanos porque no ve clara ni la cesión del 100% del IRPF ni que se tengan que modificar tres leyes, entre ellas la LOFCA.

No se nos ha comunicado que esta propuesta que se firmó, que forma parte del cuerpo más importante del pacto de investidura y que fue ratificada por la ejecutiva federal del PSOE, no se quiera cumplir. Sigue vigente Lluïsa Moret — Portavoz del PSC

"No se nos ha comunicado que esta propuesta que se firmó, que forma parte del cuerpo más importante del pacto de investidura y que fue ratificada por la ejecutiva federal del PSOE, no se quiera cumplir. Sigue vigente, no se nos ha dicho lo contrario", ha asegurado Moret, que ha reafirmado el compromiso del president de la Generalitat de trabajar para que se cumpla el pacto de investidura "tal y como quedó recogido" en el texto rubricado por socialistas y republicanos.

Lo que sí que ha reconocido la también presidenta de la Diputación de Barcelona es que las negociaciones a tres bandas continúan y que no es fácil porque lo que se tiene entre manos es un "cambio estructural" del modelo de financiación que atañe a todas las comunidades autónomas. No se ha mojado tampoco sobre la propuesta de ley presentada por ERC en el Congreso pese a que ya hace una semana que se conocieron los detalles, que se ha limitado a decir que "respetan" y que ahora debe seguir su trámite parlamentario. La semana pasada, el Govern aseguró que tiene que "analizar" el texto, aunque entre bambalinas admiten que las modificaciones legales planteadas por ERC serán imprescindibles para que la Agència Tributària de Catalunya recaude el IRPF.

Por ahora, el president Illa mantiene que honorará todo lo sellado en su investidura. Este mismo lunes ha vuelto a subrayar que piensa cumplir con sus compromisos con ERC. "No queremos privilegios, once contra once y el árbitro neutral. Catalunya quiere una financiación adaptada a sus singularidades", ha asegurado. Y es que, pese a las reticencias del ministerio de Hacienda, en el Govern aseguran que tienen el compromiso de Pedro Sánchez de que esa singularidad se hará efectiva. Según el president, es cuestión de semanas que se haga pública la concreción de la financiación para Catalunya.

La inquietud de ERC y los Comuns

Sin embargo, que el ministerio de Hacienda trabaje en una propuesta "alternativa" solivianta los socios prioritarios de Illa, empezando por ERC, que por boca de Oriol Junqueras ya ha advertido de que si para Montero es "inasumible" la financiación singular, para su partido será "inasumible" apoyar presupuestos en Catalunya y en el Estado. Por más que el president y el PSC insistan en que se sienten vinculados a los compromisos firmados, en la sede de la calle Calàbria señalan a Montero y su rol como candidata en Andalucía como el principal freno de los avances.

También los Comuns han expresado un cierre de filas con la financiación singular. Pese a que se trata de la reclamación estrella de ERC desde el inicio de la legislatura catalana, también hacen suya la propuesta y han lazado una advertencia a Montero. "No sé si la candidata Montero está pensando más en hacer declaraciones para atizar la catalanofobia del PP. Si es así, está cometiendo un error enorme", ha espetado el portavoz de la formación, Gerardo Pisarello, que defiende que el concepto de singularidad no debe asociarse al de privilegio.