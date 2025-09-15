Medida pendiente
Catalanes en el exterior registran en el Parlament una ILP para una ley electoral propia
Nueva ley electoral y regulación de los lobbies: los partidos catalanes renuevan su compromiso contra la corrupción
Entidades de la sociedad civil han registrado este lunes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlament para que Catalunya tenga una ley electoral propia que contenga una circunscripción electoral en el exterior.
En declaraciones a la prensa frente al Parlament antes de registrar esta iniciativa, las representantes de la comisión promotora Quica Sol y Margarita Abella han explicado que la iniciativa contempla, además, la implantación del voto delegado y el voto electrónico.
Los impulsores consideran que con el voto exterior se está viviendo "una vulneración de derechos democráticos" y que la solución para ello es la existencia de una ley electoral propia, lo que significaría la creación de una sindicatura electoral catalana.
En concreto, la circunscripción electoral en el exterior -que se añadiría a las veguerías, en lugar de las provincias- representaría a más de 300.000 catalanes que viven fuera y que tienen derecho a voto.
Una vez registrada esta ILP ante la Mesa del Parlament y ésta la tramite, los impulsores tendrán cuatro meses para recoger 50.000 firmas para que salga adelante.
