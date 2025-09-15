Catalanes en el exterior registran en el Parlament una ILP para una ley electoral propia

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pleno del Parlament de Catalunya, en una foto de archivo.

El pleno del Parlament de Catalunya, en una foto de archivo. / Ferran Nadeu / EPC

EFE

EFE

Barcelona
Entidades de la sociedad civil han registrado este lunes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlament para que Catalunya tenga una ley electoral propia que contenga una circunscripción electoral en el exterior.

En declaraciones a la prensa frente al Parlament antes de registrar esta iniciativa, las representantes de la comisión promotora Quica Sol y Margarita Abella han explicado que la iniciativa contempla, además, la implantación del voto delegado y el voto electrónico.

Los impulsores consideran que con el voto exterior se está viviendo "una vulneración de derechos democráticos" y que la solución para ello es la existencia de una ley electoral propia, lo que significaría la creación de una sindicatura electoral catalana.

En concreto, la circunscripción electoral en el exterior -que se añadiría a las veguerías, en lugar de las provincias- representaría a más de 300.000 catalanes que viven fuera y que tienen derecho a voto.

Una vez registrada esta ILP ante la Mesa del Parlament y ésta la tramite, los impulsores tendrán cuatro meses para recoger 50.000 firmas para que salga adelante.

