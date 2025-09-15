Junts presiona al PSC y someterá a votación en el Parlament los pactos con Sánchez

Junts quiere trasladar sus negociaciones con el PSOE al Parlament. Emulando el "este otoño pasarán cosas" que Carles Puigdemont dejó caer durante su intervención en la Universitat Catalana de Estiu, la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha avisado al PSC de que sus votaciones durante el debate de política general -previsto del 7 al 9 de octubre- tendrán consecuencias para Pedro Sánchez. "No se puede construir en Suiza y destruir en Catalunya. No toleraremos más que el PSC torpedee el espíritu del acuerdo de Bruselas de la mano de PP y Vox", ha alertado Sales durante la rueda de prensa celebrada en Waterloo, donde este lunes y martes están concentrados los diputados de Junts para preparar el curso político.

Así, Sales ha denunciado que el PSC ha votado "más de ochenta veces" junto a PP y Vox en el Parlament "en contra de los intereses de Catalunya", algo que Junts considera "incompatible" con el pacto que permitió la investidura de Sánchez, y quieren evitar que esta situación se repita este octubre. "El debate de política general tiene que servir para acabar con el doble discurso de los socialistas, en caso contrario, se ha acabado el tiempo. O se alinean el discurso, la estrategia y la triangulación Suiza-Catalunya-España, o no habrá más camino que recorrer en esta dirección", ha advertido Sales.

El grupo parlamentario de Junts durante su encuentro en Bruselas / Junts

La advertencia de la dirigente de Junts llega después de que en la primera reunión con el PSOE en Suiza después de las vacaciones de verano, el partido liderado por Puigdemont exigiera al PSOE resultados de los pactos pendientes y amenazara con dejar de apoyar las propuestas que el Gobierno someta a votación en el Congreso. Los posconvergentes quieren que Sánchez asegure el regreso definitivo de Puigdemont a Catalunya sin ser detenido, que sigue esperando que se le aplique de forma efectiva la ley de amnistía más de un año después de la aprobación de la norma en el Congreso. Además, exigen que haya avances en los otros dos grandes pactos que siguen pendientes: la oficialidad del catalán en la Unión Europa y la ley para el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya.

Hasta ahora, Junts siempre había punteado al PSC y desvinculaba por completo la negociación con el PSOE de su relación con los socialistas catalanes en el Parlament. El cambio de estrategia de los posconvergentes en la Cámara catalana llega después de que este mes de septiembre tuviera lugar la primera reunión entre Puigdemont y el president de la Generalitat, Salvador Illa. Los dos líderes exhibieron buena sintonía ante las cámaras, pero evitaron hacer declaraciones después del encuentro, del que no trascendió el contenido. Durante todo el primer año de legislatura, Junts había evitado todo pacto con el PSC para presentarse como la alternativa, a pesar de que en la legislatura anterior las dos formaciones se habían puesto de acuerdo en varias cuestiones sectoriales. Por ahora no se abren a pactos con los socialistas catalanes, pero sí les exigen unos determinados posicionamientos.