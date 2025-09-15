Protestas propalestinas
Feijóo acusa a Sánchez de “alentar los disturbios” en La Vuelta: “Le da igual la vida de los policías y corredores”
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, continuó este luens arremetiendo contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y lo acusó de “alentar los disturbios” en La Vuelta ciclista a España por cálculo electoral, dándole “igual la vida de los policías y la integridad de los corredores”.
Así lo dijo en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum al que acudió para presentar al alcalde de madrid, José Luis Martínez Almeida, quién también cargó contra Sánchez y contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, de quién dijo que debía haber dimitido ya "hace tiempo". Además porque ayer la comparecencia fue "insultante" y aportó "datos falsos".
El jefe del principal partido de la oposición, según recoge Servimedia, señaló que España ha protagonizado un “ridículo internacional televisado en directo” que achacó a Sánchez y su interés por tapar sus “problemas de corrupción”.
Feijóo afirmó que este lunes habló con los sindicatos de la Policía Nacional, que le trasladaron su “indignación” y “tristeza” porque “se han sentido solos” y “no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan”.
“Es algo inadmisible en nuestro país. Yo pido que, por favor, el presidente del Gobierno tenga algún límite, respete a los ciudadanos, respete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que respete nuestra reputación internacional, que no mezcle la política con el deporte”, añadió.
Feijóo incidió en que “hay que pasar página” del Gobierno de Sánchez “cuánto antes” y señaló que las protestas son “legítimas” hasta que se convierten en “un boicot” que “pone en peligro la vida” de la gente.
Noticia en elaboración
Suscríbete para seguir leyendo
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
- Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
- Varios whatsapps identificados por la UCO muestran las gestiones de Koldo con Industria y Transición Ecológica a favor de Villafuel
- Junts advirtió al PSOE de que rompería la relación si no asegura el regreso de Puigdemont y cumple ya los acuerdos
- Puigdemont critica a los socialistas por 'haber provocado el boicot' de Israel al Mobile World Congress: 'Es un error
- Koldo trasladó a un imputado del caso hidrocarburos la petición de Ábalos para comprar una casa: 'No me gustaría perderla