Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protestas propalestinas

Feijóo acusa a Sánchez de “alentar los disturbios” en La Vuelta: “Le da igual la vida de los policías y corredores”

Feijóo culpa a Sánchez de "alentar" los disturbios de la vuelta para tapar la corrupción

Feijóo culpa a Sánchez de "alentar" los disturbios de la vuelta para tapar la corrupción

Feijóo culpa a Sánchez de "alentar" los disturbios de la vuelta para tapar la corrupción / JOSÉ LUIS ROCA / VÍDEO: EFE

May Mariño

May Mariño

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, continuó este luens arremetiendo contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y lo acusó de “alentar los disturbios” en La Vuelta ciclista a España por cálculo electoral, dándole “igual la vida de los policías y la integridad de los corredores”.

Así lo dijo en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum al que acudió para presentar al alcalde de madrid, José Luis Martínez Almeida, quién también cargó contra Sánchez y contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, de quién dijo que debía haber dimitido ya "hace tiempo". Además porque ayer la comparecencia fue "insultante" y aportó "datos falsos".

El jefe del principal partido de la oposición, según recoge Servimedia, señaló que España ha protagonizado un “ridículo internacional televisado en directo” que achacó a Sánchez y su interés por tapar sus “problemas de corrupción”.

Feijóo afirmó que este lunes habló con los sindicatos de la Policía Nacional, que le trasladaron su “indignación” y “tristeza” porque “se han sentido solos” y “no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan”.

“Es algo inadmisible en nuestro país. Yo pido que, por favor, el presidente del Gobierno tenga algún límite, respete a los ciudadanos, respete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que respete nuestra reputación internacional, que no mezcle la política con el deporte”, añadió.

Feijóo incidió en que “hay que pasar página” del Gobierno de Sánchez “cuánto antes” y señaló que las protestas son “legítimas” hasta que se convierten en “un boicot” que “pone en peligro la vida” de la gente.

Noticia en elaboración

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
  2. Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
  3. Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
  4. Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
  5. Varios whatsapps identificados por la UCO muestran las gestiones de Koldo con Industria y Transición Ecológica a favor de Villafuel
  6. Junts advirtió al PSOE de que rompería la relación si no asegura el regreso de Puigdemont y cumple ya los acuerdos
  7. Puigdemont critica a los socialistas por 'haber provocado el boicot' de Israel al Mobile World Congress: 'Es un error
  8. Koldo trasladó a un imputado del caso hidrocarburos la petición de Ábalos para comprar una casa: 'No me gustaría perderla

Urtasun pide que España no participe en Eurovisión si no logran expulsar a Israel

Urtasun pide que España no participe en Eurovisión si no logran expulsar a Israel

Feijóo acusa a Sánchez de “alentar los disturbios” en La Vuelta: “Le da igual la vida de los policías y corredores”

Feijóo acusa a Sánchez de “alentar los disturbios” en La Vuelta: “Le da igual la vida de los policías y corredores”

Feijóo culpa a Sánchez de "alentar" los disturbios de la vuelta para tapar la corrupción

Feijóo culpa a Sánchez de "alentar" los disturbios de la vuelta para tapar la corrupción

Marlaska justifica la interrupción de la Vuelta en plena marea de críticas políticas y policiales

Marlaska justifica la interrupción de la Vuelta en plena marea de críticas políticas y policiales

Illa celebra "la firmeza" de Sánchez ante el genocidio en Gaza: "Sin valores un país no tiene futuro"

Illa celebra "la firmeza" de Sánchez ante el genocidio en Gaza: "Sin valores un país no tiene futuro"

Ayuso carga contra el Gobierno por las protestas en la Vuelta y denuncia una "imagen catastrófica de España"

Ayuso carga contra el Gobierno por las protestas en la Vuelta y denuncia una "imagen catastrófica de España"

Las Fuerzas Armadas ponen a prueba en Canarias la defensa contra incursiones aéreas en plena tensión por los drones rusos

Las Fuerzas Armadas ponen a prueba en Canarias la defensa contra incursiones aéreas en plena tensión por los drones rusos

Sánchez reúne este lunes a los parlamentarios del PSOE para activar el curso político

Sánchez reúne este lunes a los parlamentarios del PSOE para activar el curso político