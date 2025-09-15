Los Comuns reclaman a Montero que no dé alas a la "catalonofobia del PP" con la financiación de Catalunya

Los Comuns cierran filas con la financiación singular. Pese a que se trata de la reclamación estrella de ERC desde el inicio de la legislatura catalana, también hacen suya la propuesta, por lo que encajan con preocupación que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esté elaborando una propuesta alternativa, como publica EL PERIÓDICO. El portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha advertido este lunes a la también vicepresidenta del Gobierno de que no dé alas a la "catalanofobia del PP" con este asunto equiparando la singularidad al privilegio.

"No nos bajaremos de esta exigencia. Siempre hemos defendido un modelo singular compatible con la mejora de la situación del resto de comunidades autónomas", ha sostenido el dirigente, que es diputado en el Congreso. De hecho, ha argumentado que la propia ministra es "consciente" de que es lo que Catalunya "necesita", como lo son todos los partidos catalanes y el PSC, pero ha puesto en duda que "la candidata Montero" esté dispuesta a ejecutarlo, como también denuncia ERC.

No sé si está pensando más en hacer declaraciones para atizar la catalanofobia del PP. Si es así, está cometiendo un error enorme Gerardo Pisarello — Portavoz de los Comuns

"No sé si está pensando más en hacer declaraciones para atizar la catalanofobia del PP. Si es así, está cometiendo un error enorme", ha espetado Pisarello. Hace justo una semana que los republicanos presentaron su propia ley en el Congreso ante el desacuerdo irresuelto con el PSOE, pero desde Hacienda cuestionan la recaudación integral del IRPF por parte de la Generalitat, así como la modificación de tres leyes, entre ellas la LOFCA, para que pueda hacerse efectiva.

A la espera que el Gobierno explique cuál es su propuesta, el camino que plantea ERC solo cuenta de momento con los apoyos de Bildu y el PNB, mientras que también la ven con buenos ojos los Comuns. La semana pasada, el Govern de Salvador Illa aseguró que tenía que "analizar" el texto, aunque fuentes del ejecutivo admitían que para que la Agència Tributària de Catalunya pueda recaudar todo el IRPF no queda otra que hacer las modificaciones legales que los republicanos han puesto encima de la mesa.